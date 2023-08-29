CHP’li başkanların rüşvet kavgası! İşte tüm belgeler Adrese teslim milyonluk ihale

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Örneğin, aynı şirkete onlar da sıcak asfalt yaptırdı biz de. Ben açık ihale yaptım, onlar öbür türlü ihale yaptı" demişti. EKAP kayıtlarından yapılan ihalelerin sözleşme bedellerine ulaştı. Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017/340320 ihale kayıt numarası ile çıktığı asfalt ihalesini İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi 178 milyon 394 bin 440 lira bedelle aldı.