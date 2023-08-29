CHP’li başkanların rüşvet kavgası! İşte tüm belgeler Adrese teslim milyonluk ihale

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CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Örneğin, aynı şirkete onlar da sıcak asfalt yaptırdı biz de. Ben açık ihale yaptım, onlar öbür türlü ihale yaptı" demişti. EKAP kayıtlarından yapılan ihalelerin sözleşme bedellerine ulaştı. Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017/340320 ihale kayıt numarası ile çıktığı asfalt ihalesini İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi 178 milyon 394 bin 440 lira bedelle aldı.
2019'da 2019/615212 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihaleyi aynı firma tarafından 63 milyon 962 bin 546 lira 50 kuruş bedelle aldı. 2021'de 2021/40049 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihale yine aynı firma tarafında 198 milyon 60 bin 860 lira bedelle alındı.
TOPLAM İHALE TUTARI YAKLAŞIK 440 MİLYON LİRA 2017 yılından 2021 yılına kadar yaptırılan ihalenin aynı firma tarafından alınması bu kadarına da pes dedirtti.
İmfalt Yol Yapı firmasının 4 yıl içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 440 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı.
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın kast ettiği firmanın İmfalt A.Ş şirketi olduğu öğrenildi.
PROJE MÜDÜRÜ İHBAR ETMİŞ 2020 Yılında İmfalt Şirketi proje müdürünün asfalt firması ile Aydın Büyükşehir Belediye bürokratları arasında para alış verişi olduğu iddiasıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğu öne sürüldü.
AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ MUSTA SAVAŞ'TAN SERT TEPKİ Yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları havada uçuşurken AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Mustafa SAVAŞ konuyla ilgili açıklama yaparak sert tepki gösterdi.
Savaş "CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ve CHP'li Efeler Belediye Başkanı Sayın Fatih Atay'ın arkası yarın kuşağına dönen itirafları dikkatle takip ediyor, belediyelerimizi düşürdükleri hakir durumun nedenlerini daha iyi anlıyoruz.
Aydın Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 Milyon yolsuzluk yaptılar" diyen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay çoktandır bildiği yolsuzluğa karşı bu güne kadar neden sessiz kaldı? Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a "mal varlığındaki artışı açıklasın.
Akrabalarını belediyede çalıştırmasın" mesajı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu niye bu güne kadar olanlara göz yumdu?
Sayın Özlem Çerçioğlu ve Sayın Fatih Atay'ın itiraf performansını hemşehrilerimin takdirine sunuyor, samimiyetsizliğinizi ise kınıyorum.
Önümüzdeki dönem yolsuzlukla anılan, iş bilmez, aciz yönetimleri değil; Aydın'ımızı hak ettiği lige taşıyacak projeleri konuşacağız. Yatırımların geldiği bir süreci hep birlikte yaşayacağız.'' dedi
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