CHP'den İzmir'e hava kirliliği armağanı

Karşıyaka, Konak ve Alsancak çevresinde yoğun araç trafiği de başlıca kirletici kaynaklardan biri. Bugün İzmir’in havasının bozulmasında sanayi faaliyetleri, kömür yakımı ve trafik kadar artık inşaat tozları da etkili. Şehrin hemen her köşesinde neredeyse her gün bir bina yıkılıyor ve ortaya çıkan yoğun toz bulutu, çevre mahallelerde hava kirliliğine neden oluyor. Bu durum sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını da tehdit eden ciddi bir çevre sorunu olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.