CHP'den İzmir'e hava kirliliği armağanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre İzmir genelinde hava kalitesi son dönemde çoğunlukla 'Orta' ve 'Hassas' seviyelerde seyrediyor. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yayımlanan son Kara Rapor’da, İzmir’in hava kirliliği sorununun bir kez daha gözler önüne serildi. Raporda, kentte uzun süredir partikül madde (PM10) kirliliğinin sınır değerlerin üzerinde seyrettiği, özellikle yoğun trafik ve sanayi kaynaklı emisyonların halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.