CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Bugünün çok özel olduğunu aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Öncelikle aramızda çok değerli şimdilik misafir ama az sonra yol arkadaşımız olacak olan kardeşlerimizin töreni için bir aradayız. Mustafa Ünsal Karatepe bizim kardeşimizdir. İnşallah bundan sonra birlikte uzun yol yürüyeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarından yükü alacağız. Özel günleri anlamlı cümlelerle götürmek lazım geriye dönüp baktığımızda 21 yaşında 21 yılını kutlamış bir AK Parti ve onun çok onurlu ve şerefli bir lideri ve onun çok önemli bir kadrosunu görüyoruz. Tam 20 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor bizde onunla birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu ülke devrim niteliğinde geçmiş yüzyıllar içerisinde yaşanmamış ve yapılmamış birçok şeye AK Parti iktidarı ve onun lideriyle birlikte şahitlik ediyor ve etmeye de devam ediyor. Sizler ve bizler bu şahitliğin tam ortasındayız. Hep birlikte bizler de buna şahitlik ediyoruz bir parça da yük almaya çalışıyoruz. Sizlere yemin ederim tarih Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ismen yazacak, gururla anlatacak ve anlatıyor. Bizleri belki ismen kimse hatırlamayacak ama şöyle bir tabirin geçeceğini umut ediyorum. Bir de onların yol arkadaşları vardı. 15 seçime girmiş ve 15 seçimi kazanmış kesintisiz 20 yıldır iktidarda kalan başka bir siyasi partiyi ben şahsen hatırlamıyorum. Bu anlamlı geçiş programından sonra bu geçişler ilk olmayacak. Arkada bekleyen başka geçişler de var. Onları da yeri geldikçe göreceksiniz. Başta Mustafa Ünsal Karatepe olmak üzere bu kadroların bu ülkeye nasıl hizmet ettiğini bilerek ait oldukları yere geldiler ve bizlerle birlikte kardeşlik ve hukuk içerisinde birlikte yol alacağız" dedi.