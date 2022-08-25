CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Elazığ’da 2011 yılında başladığı CHP İl Başkanlığını 2015 yılına kadar devam ettirdiğini aktaran Mustafa Ünsal Karatepe ise "2011 genel seçimlerinde Elazığ’da Cumhuriyet Halk Partisi 5’inci sıra milletvekili adayıydım. Biz partiye belli bir çizgiden geldik. Büyük emekler verdik ama şunu gördük, önemli olan vatanın olması, vatanın bütünlüğünün olması ve bayrağının olmasıdır. Bir ülkede vatanın bayrağın ve birliğin olmadığı zamanda o ülkede gözyaşı çok olur. Biz bunların hepsini gördük ve yaşadık. Biz buraya sol cenahtan geliyoruz. Herkesin fikrine, zikrine ve meşrebine saygı duymak zorundayız. Çünkü insanlarda farklılık olacak ki ülkede güzel şeyler yaşansın. Tek düzen bir şey olduğu zaman o ülkede bir şey beklenmez. Sistemi ona göre ayarlayacaksınız. Biz uzun süre siyaseti yaptıktan sonra 2015 yılı seçimlerinden sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından istifa ederek siyaseti burada noktaladık. O şekilde devam ettik ama Elazığ’a sürekli gidip geliyordum. Elazığ’ın sorunlarının ne olduğunu biliyoruz ama mevcut olan muhalefet partisinin Türkiye’yi yönetmek gibi bir derdi yok. Sorun şu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeden gitsin de yerine kim gelirse gelsin. Ben İl Başkanı olduğum sürece her zaman buna karşı çıkmıştım. Biz eğer bu ülkede ana muhalefet partisiysek bizim mutlaka iktidara gelmemiz lazım ama sizin iktidara gelmek gibi bir lüksünüz yok" diye konuştu.