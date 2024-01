-Bilgisayar- 1. Adım: chat.openai.com adresi üzerinden uygulamaya giriş yapın. 2. Adım: Sol alt kısımda yer alan profilinize tıklayın. 3. Adım: “Custom instructions” butonuna tıklayın. 4. Adım: “What would you like ChatGPT to know about you to provide better responses?” başlıklı ilk metin kutusuna “Benim adım Emir” veya “My name is Emir” şeklinde bir metin yazarak adınızı söyleyin. Kullanılan dil fark etmeyecektir. 5. Adım: ChatGPT’nin gerekmediği durumlarda bile adınızla hitap etmesini istiyorsanız “How would you like ChatGPT to respond?” başlıklı metin kutusuna “Bana sürekli ismimle hitap et” yazabilirsiniz. 6. Adım: “Save” butonuna tıklayarak işlemi kaydedin.