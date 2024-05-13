ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

Bu özelliğin demosunda, OpenAI personeli ses asistanına hızlı hızlı nefes alarak yaklaştığında, nefes alma tekniklerini geliştirmek için tavsiyeler sunabiliyor. Hatta ona “sen bir elektrik süpürgesi değilsin, sakin ol” gibi bir uyarıda bile bulunuyor. Bu model o kadar akıllı ki, cümlesinin bitmesini beklemek zorunda değilsiniz. Gerçek zamanlı olarak müdahale edebilirsiniz. Ayrıca, duygusal durumları da algılayabiliyor. Başka bir demoda ise ChatGPT Ses güncellemesinin bir parçası olarak, OpenAI sesinin doğal olmanın yanı sıra dramatik ve duygusal olma yeteneği gösterildi. Model, farklı ses tonları ve şarkı söyleme yeteneği de dahil olmak üzere farklı sesler üretebiliyor.