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Teknoloji-Bilişim
10
ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

2024-05-13 21:33:14
ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

OpenAI CTO'su Mira Murati, ChatGPT yeni sürümü GPT-4o 'nun ücretsiz olacağını duyurdu. GPT-4o birçok şeyi yapabiliyor. OpenAI, kameranızdaki canlı akışı bile yorumluyor.

#1
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

OpenAI, bugün gerçekleştirdiği Spring Update etkinliğinde ChatGPT’nin yeni modeli GPT-4o ‘yu resmen tanıttı! Açıklanan bilgilerden en önemlisi yapay zeka modelinin sadece premium üyeler için değil, herkes için ücretsiz olarak yayınlanacağı oldu.

#2
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

GPT-4o dahilindeki yenilikler, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulacak. Ayrıca ChatGPT’ye kaydolma gerekliliği ortadan kalkıyor.

#3
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

Ayrıca, ödeme yapmadan görüntüleri analiz etmenize olanak tanıyan veri, kod ve görüntü araçlarını da kullanabileceksiniz. ChatGPT’nin bu durumda ayda 20 dolar ödemeye değip değmeyeceği konusunda sorular ortaya çıkıyor. OpenAI CTO’su Mira Murati, para ödeyen kullanıcılar için en büyük faydanın, ücretsiz plana kıyasla GPT-4o’ya gün içinde beş kat daha fazla istek yapabilme olacağını belirtiyor.

#4
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

ChatGPT’yi düzenli olarak 100 milyondan fazla kişi kullanıyor ve GPT-4o, önceki GPT-4 sürümlerinden önemli ölçüde daha verimli olacak. Gelin anlatalım. GPT-4o ses, metin ve görüntü üzerinde mantık yürütme yeteneğine sahip olacak

#5
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

Bu sayede bu yeni sürümde aynı Siri gibi ChatGPT ile gerçek zamanlı konuşabilecek ve neredeyse her şeyi yapabileceksiniz. Ancak görünen o ki bu model, Siri’den çok daha üstün olacak zira sadece sesinize değil, kameranızdaki görüntülere de yorumlarda bulunabiliyor.

#6
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

GPT-4o’nun en büyük yeniliklerinden biri canlı konuşma özelliği. Bu model, sesten sese çalışabilme yeteneğine sahip. Konuşmayı önce metne dönüştürmek yerine doğrudan sesi dinleyebiliyor.

#7
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

Bu özelliğin demosunda, OpenAI personeli ses asistanına hızlı hızlı nefes alarak yaklaştığında, nefes alma tekniklerini geliştirmek için tavsiyeler sunabiliyor. Hatta ona “sen bir elektrik süpürgesi değilsin, sakin ol” gibi bir uyarıda bile bulunuyor. Bu model o kadar akıllı ki, cümlesinin bitmesini beklemek zorunda değilsiniz. Gerçek zamanlı olarak müdahale edebilirsiniz. Ayrıca, duygusal durumları da algılayabiliyor. Başka bir demoda ise ChatGPT Ses güncellemesinin bir parçası olarak, OpenAI sesinin doğal olmanın yanı sıra dramatik ve duygusal olma yeteneği gösterildi. Model, farklı ses tonları ve şarkı söyleme yeteneği de dahil olmak üzere farklı sesler üretebiliyor.

#8
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

Yeni ChatGPT’nin özelliklerinden biri de yerel görüş yetenekleri. Bu, temelde telefonunuzdaki kamera aracılığıyla “görebilme” yeteneği anlamına geliyor. Demo sırasında ekip, ChatGPT’ye o an yazdıkları bir denklemi gösterdi ve yapay zekanın problemi çözmelerine yardımcı olmasını istedi. Model, sadece cevap vermekle kalmayıp adım adım rehberlik de sağlayabiliyor.

#9
Foto - ChatGPT GPT-4o tanıtıldı! Olmaz denilen şeyleri yapıyor

Son derece doğal bir ses kullanan ve bir Mac üzerinde çalışan GPT-4o, yazılan kodları görüntüleyebilir ve analiz edebilir hale geldi. Ayrıca gördüklerini açıklayabiliyor ve herhangi bir potansiyel sorunu da tespit edebiliyor. Demo sırasında yapay zeka, bir grafiği inceleyip gerçek zamanlı geribildirim ve bilgi sağlayabiliyor. Bir başka demo sırasında OpenAI ekibi, ChatGPT Voice’un canlı bir çeviri aracı olarak kullanılabilme yeteneğini gösterdi. Mira Murati’nin İtalyanca sözlerini alıp bunları İngilizce’ye çevirdi ve ardından İngilizce cevapları İtalyanca’ya çevirdi. ChatGPT artık kameradan bir yüzü inceleyerek duyguyu tespit edebiliyor. Bunu gösteren demo sırasında gülümseyen bir yüz gösterildiğinde yapay zeka, kişinin duygu durumunu anlayıp “iyi enerjinin nedenini paylaşmak ister misin?” diye soruyor.

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Yorumlar

Murat

Gelişmiş algoritmalar sayesinde bunların hepsi mümkün. Ne zaman ki yemek yapmaya başlar, ben o zaman Yapay Zeka derim. Şu anda bana göre bu programların hepsi "Akıllı Program". :)
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