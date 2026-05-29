Cezası 20 bin liraya yükseldi: Direksiyon başında bunu yapan hapı yuttu

Emniyet müdürlükleri tarafından başlatılan drone destekli yeni denetimlerde, direksiyon başında telefon kullanan sürücülere ilk seferde 5 bin lira para cezası kesiliyor. Bu ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez işlenmesi halinde para cezası 20 bin liraya yükseltiliyor ve sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle emniyet birimlerince teslim alınıyor. Ehliyetin geri iade edilmesi için sürücünün sistemde birikmiş tüm trafik cezalarını tamamen ödemiş olması yasal bir zorunluluk haline getirildi.