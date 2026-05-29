Cezası 20 bin liraya yükseldi: Direksiyon başında bunu yapan hapı yuttu
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla emniyet müdürlükleri tarafından başlatılan drone destekli yeni denetim modeli kapsamında, direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere yönelik cezalar çok ciddi şekilde sertleştirildi. Seyir halinde telefonla yakalananlara ilk seferde 5 bin lira ceza kesilirken, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 20 bin liraya yükseltilerek sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak. Benzer şekilde emniyet kemeri takmamanın cezasının 2 bin 500 lira olarak belirlendiği yeni trafik düzenlemesinde, ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin sistemdeki tüm borçlarını kapatması yasal bir zorunluluk olacak.