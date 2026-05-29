Cezası 20 bin liraya yükseldi: Direksiyon başında bunu yapan hapı yuttu
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla emniyet müdürlükleri tarafından başlatılan drone destekli yeni denetim modeli kapsamında, direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere yönelik cezalar çok ciddi şekilde sertleştirildi. Seyir halinde telefonla yakalananlara ilk seferde 5 bin lira ceza kesilirken, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 20 bin liraya yükseltilerek sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak. Benzer şekilde emniyet kemeri takmamanın cezasının 2 bin 500 lira olarak belirlendiği yeni trafik düzenlemesinde, ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin sistemdeki tüm borçlarını kapatması yasal bir zorunluluk olacak.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan yeni denetim modeli kapsamında, seyir halinde cep telefonuyla yakalanan sürücülere ilk aşamada nakit para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise sürücü belgesine doğrudan el konularak araç kullanmaktan men işlemi tesis edilecek.

Emniyet müdürlükleri tarafından başlatılan drone destekli yeni denetimlerde, direksiyon başında telefon kullanan sürücülere ilk seferde 5 bin lira para cezası kesiliyor. Bu ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez işlenmesi halinde para cezası 20 bin liraya yükseltiliyor ve sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle emniyet birimlerince teslim alınıyor. Ehliyetin geri iade edilmesi için sürücünün sistemde birikmiş tüm trafik cezalarını tamamen ödemiş olması yasal bir zorunluluk haline getirildi.

Yeni trafik düzenlemesi sadece telefon kullanımını değil, emniyet kemeri ihlallerini de sert yaptırımlara bağlıyor. Seyir halinde kemer takmadığı tespit edilen sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira para cezası yazılıyor. Kemer takmama ihlali bir yıl içerisinde 4 kez tekrarlandığı takdirde, sürücülerin ehliyetleri yine 30 gün süreyle ellerinden alınıyor. Havadan ve karadan yürütülen denetimler kent genelinde kesintisiz olarak uygulanıyor.

