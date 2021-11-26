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Ekonomi
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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira ne kadar oldu? 26 Kasım 2021anlık altın fiyatları

2021-11-26 08:39:43
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira ne kadar oldu? 26 Kasım 2021anlık altın fiyatları

Güncel altın fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası zerveleri aşan atın fiyatları dünü düşüşle kapatmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK başkanı ve bankaların genel müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları da araştırılır oldu. Vatandaş, 26 Kasım 2021 Cuma günü yani bugün gram ve çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? sorularını sormaya başladı. İşte 26 Kasım 2021 Cuma anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'daki piyasaların son durumu, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkındaki tüm güncel bilgi ve gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz. Bugün gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 26 Kasım 2021 saat 08:40 itibariyle altın fiyatları:

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'daki piyasaların son durumu, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkındaki tüm güncel bilgi ve gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz. Bugün gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 26 Kasım 2021 saat 08:40 itibariyle altın fiyatları:

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 694,83 TL, 704,56 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 694,83 TL, 704,56 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 702,38 TL, 702,53 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 702,38 TL, 702,53 TL,

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,07 TL, 1.797,44 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,07 TL, 1.797,44 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.123,72 TL, 1.148,57 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.123,72 TL, 1.148,57 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.495,20 TL, 4.580,50 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.495,20 TL, 4.580,50 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.240,58 TL, 2.297,28 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.240,58 TL, 2.297,28 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.495,20 TL, 4.580,50 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.495,20 TL, 4.580,50 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.528,82 TL, 4.648,01 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.528,82 TL, 4.648,01 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 384,15 TL, 456,69 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 384,15 TL, 456,69 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 628,89 TL, 653,21 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 628,89 TL, 653,21 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.119,00 TL, 11.465,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.119,00 TL, 11.465,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,21 TL, 9,22 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,21 TL, 9,22 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,59 TL, 23,60 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,59 TL, 23,60 TL,

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