2021-11-26 08:39:43 Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira ne kadar oldu? 26 Kasım 2021anlık altın fiyatları
Güncel altın fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası zerveleri aşan atın fiyatları dünü düşüşle kapatmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK başkanı ve bankaların genel müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları da araştırılır oldu. Vatandaş, 26 Kasım 2021 Cuma günü yani bugün gram ve çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? sorularını sormaya başladı. İşte 26 Kasım 2021 Cuma anlık altın fiyatları.