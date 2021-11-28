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Ekonomi
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Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu bugün altın fiyatları 28 Kasım 2021 altın ne kadar?

2021-11-28 09:21:54
Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu bugün altın fiyatları 28 Kasım 2021 altın ne kadar?

Altının gramı ne kadar? Altının gramı ne kadar oldu? 28 Kasım 2021 bugün çeyrek altın kaç lira? Altın bugün yükseklerden uçmaya devam ediyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para, çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın ne kadar kaç para? İşte 28 Kasım 2021 anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Vatandaşların altın fiyatları konusundaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde 28 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları konusundaki son dakika gelişmeleri, anlık değişimler haberimizde

Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Vatandaşların altın fiyatları konusundaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde 28 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları konusundaki son dakika gelişmeleri, anlık değişimler haberimizde

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.790,01 TL, 1.815,17 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.790,01 TL, 1.815,17 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 705,35 TL, 708,85 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 705,35 TL, 708,85 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 712,73 TL, 713,05 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 712,73 TL, 713,05 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.140,37 TL, 1.165,84 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.140,37 TL, 1.165,84 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.561,49 TL, 4.649,09 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.561,49 TL, 4.649,09 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.273,62 TL, 2.331,68 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.273,62 TL, 2.331,68 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.561,49 TL, 4.649,09 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.561,49 TL, 4.649,09 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.661,94 TL, 4.778,56 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.661,94 TL, 4.778,56 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 390,00 TL, 463,48 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 390,00 TL, 463,48 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 638,34 TL, 663,03 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 638,34 TL, 663,03 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.286,00 TL, 11.533,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.286,00 TL, 11.533,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,18 TL, 9,20 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,18 TL, 9,20 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,13 TL, 23,18 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,13 TL, 23,18 TL,

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