Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu bugün altın fiyatları 28 Kasım 2021 altın ne kadar?

Altının gramı ne kadar? Altının gramı ne kadar oldu? 28 Kasım 2021 bugün çeyrek altın kaç lira? Altın bugün yükseklerden uçmaya devam ediyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para, çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın ne kadar kaç para? İşte 28 Kasım 2021 anlık altın fiyatları.