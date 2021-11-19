2021-11-19 08:46:18 Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Kasım 2021 altın fiyatları
Altın ne kadar? Altın fiyatları Kapalıçarşı’da son durum. Haftanın son gününde de altın fiyatlarında hareketlenmeler gözleniyor. 19 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda ata altın liradan, altın ons fiyatı ise liradan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları ne durumda? Altın düşer mi, yükselir mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve analistlerin altın yorumları...