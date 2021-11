Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Kasım 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın kasım ayında da faizi bir puan indirmesi sonrası altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Altın fiyatları son bir iki hafta içinde yatırımcısın yüzünü bir hayli güldürürken, gram altın fiyatı zirveleri aşarak 665 TL’ye kadar çıktı. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra biraz da olsa durulan altın fiyatları anlık ne kadar olduğu yine an be an takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 19 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum...