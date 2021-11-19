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Ekonomi
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Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Kasım 2021 altın fiyatları

2021-11-19 08:46:18
Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Kasım 2021 altın fiyatları

Altın ne kadar? Altın fiyatları Kapalıçarşı’da son durum. Haftanın son gününde de altın fiyatlarında hareketlenmeler gözleniyor. 19 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda ata altın liradan, altın ons fiyatı ise liradan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları ne durumda? Altın düşer mi, yükselir mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve analistlerin altın yorumları...

#1
Foto - Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın kasım ayında da faizi bir puan indirmesi sonrası altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Altın fiyatları son bir iki hafta içinde yatırımcısın yüzünü bir hayli güldürürken, gram altın fiyatı zirveleri aşarak 665 TL’ye kadar çıktı. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra biraz da olsa durulan altın fiyatları anlık ne kadar olduğu yine an be an takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 19 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın kasım ayında da faizi bir puan indirmesi sonrası altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Altın fiyatları son bir iki hafta içinde yatırımcısın yüzünü bir hayli güldürürken, gram altın fiyatı zirveleri aşarak 665 TL’ye kadar çıktı. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra biraz da olsa durulan altın fiyatları anlık ne kadar olduğu yine an be an takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 19 Kasım 2021 altın fiyatlarında son durum...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.863,03 TL, 1.863,27 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.863,03 TL, 1.863,27 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 658,76 TL, 666,12 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 658,76 TL, 666,12 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 665,09 TL, 665,22 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 665,09 TL, 665,22 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.064,10 TL, 1.087,55 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.064,10 TL, 1.087,55 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.256,58 TL, 4.337,21 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.256,58 TL, 4.337,21 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.121,64 TL, 2.175,26 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.121,64 TL, 2.175,26 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.256,58 TL, 4.337,21 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.256,58 TL, 4.337,21 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.357,48 TL, 4.484,81 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.357,48 TL, 4.484,81 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 363,90 TL, 433,19 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 363,90 TL, 433,19 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,18 TL, 619,23 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,18 TL, 619,23 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.540,00 TL, 10.841,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.540,00 TL, 10.841,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,89 TL, 8,90 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,89 TL, 8,90 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,87 TL, 24,89 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,87 TL, 24,89 TL,

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