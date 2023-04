Artık akıllı telefonumuz olmadan bir adım bile atmıyoruz. Her an elimizde, her an ekranı kaydırıyoruz. Ancak bu elimizden düşürmediğimiz teknolojinin bir kötü tarafı var; o da şarj sorunu… Hiç beklenmedik ya da istemediğimiz bir anda şarjı bitebiliyor hatta daha kötüsü telefonun pil ömrüne ve haliyle telefon sağlığına zarar verebiliyoruz.