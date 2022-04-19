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Teknoloji-Bilişim
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Cep telefonlarına indirim geliyor! Yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

2022-04-19 10:49:03
Cep telefonlarına indirim geliyor! Yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

.Cep telefonları için yapılan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete`de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahı yeniden belirlenirken, uygulamanın birçok modele indirim olarak yansıması bekleniyor.

#1
Foto - Daha önce sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesinin bir benzeri cep telefonları için de yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cep telefonları için ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

Daha önce sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesinin bir benzeri cep telefonları için de yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cep telefonları için ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

#2
Foto - Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken geçtiğimiz yıl sıfır otomobil satışlarında yapıldığı gibi ÖTV matrahları yeniden güncellendi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken geçtiğimiz yıl sıfır otomobil satışlarında yapıldığı gibi ÖTV matrahları yeniden güncellendi.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi.

#4
Foto - ÖTV matrah düzenlemesi öncesi yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

ÖTV matrah düzenlemesi öncesi yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

#5
Foto - Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesi ile özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesi ile özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

#6
Foto - Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor. Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1.500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor. Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor. Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1.500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor. Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

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