2024-01-09 15:11:23 Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay
Eskişehir’de bedeni parçalanmış olarak bulunan Nazmi Önal ile aynı kanepede yıllarca beraber uyuyan ve cenazesine katılan kardeşi M.Ö., JASAT ekipleri tarafından cinayet işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi’nde annesi ve kardeşi ile birlikte oturan Nazmi Önal, 27 Eylül 2023 tarihinde kaybolmuştu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren arandı.