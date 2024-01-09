Cenaze namazında büyük skandal! Vay namussuz vay

Kaybolduktan 25 gün sonra Nazmi Önal’a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu. Köy merkezinde Nazmi Önal’a ait parçalar otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan ve gizli yürütülen çalışmalarda ekipler, Nazmi Önal’ın cinayete kurban gittiği tespit etti. Bunun üzerine aile bireyleri yakın takibe alındı. Ekipler, cinayeti Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.’nün işlediğini belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı. JASAT tarafından gözaltına alınan M.Ö., İhlas Haber Ajansı'na 30 Aralık’ta ağabeyi ile yaşadığı odayı gösterip, bir odanın içinde bulunan iki kanepeden birinde ağabeyi ile ikisinin senelerdir beraber yattığını anlatmış, diğerinde ise annesinin uyuduğunu söylemişti.