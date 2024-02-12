Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Öte yandan Çin’in en büyük yeni nesil otomobil üreticilerinden Hozon Neta, geçen hafta Türkiye operasyonlarını hayata geçirmeye başladı. İstanbul Kağıthane’deki GRS Automobility tesisiyle ilk showroomun kapılarını açan markanın yakın zamanda duyurulan kompakt SUV modeli de satışa sunuldu. Markaya dair önemli bilgiler veren GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, hayata geçirilen yeni yönetmelik kapsamında sahadaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, “Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Büyük Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretim yatırım konusunda önemli bir aday olarak görülüyor” dedi.