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Ekonomi
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Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

2024-02-12 10:08:23
Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Gazeteci Cem Küçük, dünyaca ünlü otomotiv devinin Türkiye yatırımlarını askıya aldığını açıkladı.

#1
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Cem Küçük, Ekonomim gazetesinde çıkan bir haberi paylaştı.

#2
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Cem Küçük yaptığı açıklamada, "Çinli otomotiv devinden sürpriz bir karar var. Türkiye’de üretim tesisi kurmak için uzun süredir görüşmeler yürüten Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Great Wall, yatırım planını askıya aldı.

#3
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Türkiye'de işçilik maliyetleri arttı. Şirketler Mısır ve Bulgaristan'a gidiyor. Bunu sermaye kaçışı olarak yorumlamamışlar.

#4
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Eğer bu Çinli şirket Türkiye'ye gelseydi, fabrika açmaları çok büyük olurdu ve devamı da gelirdi" dedi.

#5
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Ekonomi gazetesinin haberine göre, ulaştığı bilgiye göre, Türkiye’de yatırım yapması için kamu nezdinde yoğun temasların yürütüldüğü Çinli markalardan biri olan Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi. Bu kararda sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetleri de etkili olurken, yatırım yapmayı planlayan Chery, Skywell ve MG gibi diğer markalar görüşmelerini sürdürüyor.

#6
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Öte yandan Çin’in en büyük yeni nesil otomobil üreticilerinden Hozon Neta, geçen hafta Türkiye operasyonlarını hayata geçirmeye başladı. İstanbul Kağıthane’deki GRS Automobility tesisiyle ilk showroomun kapılarını açan markanın yakın zamanda duyurulan kompakt SUV modeli de satışa sunuldu. Markaya dair önemli bilgiler veren GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, hayata geçirilen yeni yönetmelik kapsamında sahadaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, “Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Büyük Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretim yatırım konusunda önemli bir aday olarak görülüyor” dedi.

#7
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Türkiye’ye yatırım için en somut adımı atan marka Türkiye’de Ulu Motor distribütörlüğünde satış yapan Skywell olmuştu. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, geçen aralık ayında Türkiye’de batarya elektrikli araç üretimi için fabrika kurma planlarını resmi olarak duyurmuştu. Fizibilite çalışmalarını tamamlayan Bilişim Vadisi’ne girerek bir ekip de kurmuştu. Markaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Skywell yetkilileri yarın (Salı) ilgili bakanlık yetkilileriyle olası teşvikler konusunda görüşme yapacak. Çinli marka, teşviklerin beklentilerini karşılaması durumunda daha hızlı aksiyon alacak.

#8
Foto - Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Sektör kaynaklarının verdiği bir diğer bilgiye göre, bakanlık yetkilileri geçen hafta Chery yetkililerine bir niyet mektubu vermiş. Mektupta, Chery’nin Türkiye’de yatırım yapması durumunda hangi teşviklerin verileceği sıralanmış.

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