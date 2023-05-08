Çeltikler artık böyle dikilecek

Bugün teslim töreni vardı. Hem çiftçilerimize tohumlarını teslim ettik hem de ilk ekim çalışmasını gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz bugün katılımcılarımıza Konuralp pirincinin ikramını da gerçekleştirdi. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Onların gerçekleştireceği etkinliklerde de her türlü destek verme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.