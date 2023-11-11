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Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

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Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

2023-11-11 13:03:18
Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı canlı yayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında konuştu. "Şahane bir adam" ifadesini kullanan Şengör, Bakan Fidan'ın İsrail'le ilgili 'hırsızlık' sözleri içinse, "Çünkü bunlar doğru. Din kardeşlerimiz alkışlasın hikayesi değil bu." dedi. Söylediği sözler, yaptığı çıkışlar ve uluslararası tanınırlığıyla Türkiye'de sürekli adından söz ettiren Prof. Dr. Celal Şengör, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

10 Kasım Özel programına katılan Şengör, programın ilerleyen dakikalarında güncel konularla ilgili de konuştu. Şengör, Dışişleri Bakanı Fidan'ı beğendiğini anlattı. Bakan Fidan'ı 'genel kültürü geniş' olarak tanımlayan Şengör'ün İsrail'le ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.

#2
Foto - Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

Şengör'ün canlı yayında Işık'la geçen diyaloğu ise şu şekildeydi: Candaş Tolga Işık: Hakan Fidan’ı beğeniyor musunuz? Celâl Şengör: Şahane bir adam. Ben tanıdım Hakan Fidan'ı. Fevkalade genel kültürü geniş. Benim çok hoşuma gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde ben olsam Hakan Fidan’dan gelmeyen hiçbir şeyi söylemem dış işleriyle ilgili. Bildiğin konular değil...

#3
Foto - Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

Candaş Tolga Işık: Hakan Bey geçen gün İsraille ilgili çok acayip bir açıklama yaptı. Gördünüz mü onu? Baya da ses getirdi. "İsrail'in bu yaptığının adı düpedüz hırsızlıktır, önce bunun adını koyalım." dedi.

#4
Foto - Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

Celal Şengör: Evet. Çünkü bunlar doğru. Din kardeşlerimiz alkışlasın hikayesi değil bu. Uluslararası politikada bu yapılanın adı hırsızlık. Herifin vatanını gidiyorsun işgal ediyorsun. Hamas'ı öldüreceğim diye bütün Filistin'i yok etmeye kalkıyorsun. Bu yapılamaz.

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