Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam

Şengör'ün canlı yayında Işık'la geçen diyaloğu ise şu şekildeydi: Candaş Tolga Işık: Hakan Fidan’ı beğeniyor musunuz? Celâl Şengör: Şahane bir adam. Ben tanıdım Hakan Fidan'ı. Fevkalade genel kültürü geniş. Benim çok hoşuma gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde ben olsam Hakan Fidan’dan gelmeyen hiçbir şeyi söylemem dış işleriyle ilgili. Bildiğin konular değil...