2023-11-11 13:03:18 Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı canlı yayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında konuştu. "Şahane bir adam" ifadesini kullanan Şengör, Bakan Fidan'ın İsrail'le ilgili 'hırsızlık' sözleri içinse, "Çünkü bunlar doğru. Din kardeşlerimiz alkışlasın hikayesi değil bu." dedi. Söylediği sözler, yaptığı çıkışlar ve uluslararası tanınırlığıyla Türkiye'de sürekli adından söz ettiren Prof. Dr. Celal Şengör, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.