CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı

Artık CD devri bitse de, hala kullananlar yok değil. Fakat elinizde işe yaramayan CD'ler varsa bunları değerlendirmeniz mümkün. Peki nasıl? Bahsettiğimiz herhangi bir obje değil, inanılmaz bir çalışma. Sonucu görünce hayret etmemeniz mümkün değil.
CD veya DVD'ler artık eskisi gibi işe yaramıyor; ancak bu çöpe atmanızı da gerektirmiyor! İşte İspanyol mühendisin CD ile yaptığı inanılmaz çalışma...Bu CD az sonra öyle bir işe yarayacak ki... İşte internette milyonların izlediği mühendisin o inanılmaz eseri...
Mühendis önce bir CD'yi masaya koyuyor. Ardından CD ile birlikte biraz bakır teli...
Ve uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan Zener diyotları...
Şimdi işleme başlayabiliriz! Bakın İspanyol mühendis şimdi ne yapacak?
Bakır telini yavaş yavaş CD'nin ön kısmına yapıştırmaya başlıyor.
Bunun için tutkaldan da faydalanıyor.
Şimdi de CD'den gelen enerjiyi gözlemleyebilmek için mavi renkli kabloyu bağlıyoruz.
İşte böyle...
Şimdi ekrana dikkatlice bakın...
CD, Güneş enerjisi üreten bir 'şey' haline geldi! CD'nin üzerini kapadığınızda rakam düşerken...