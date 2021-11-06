Çarpıcı rapor: Süper zenginler 30 kat fazla zararlı

Raporda 2030 yılına kadar yapılan tahminde, “Küresel nüfusun en yoksul yarısı, 2030'da hala 1,5 dereceye uyumlu seviyenin çok altında emisyon salacak” ifadeleri yer alırken “İnsanların en zengin yüzde 1'i ve yüzde 10'u bu seviyeyi sırasıyla 30 kat ve 9 kat aşacak. En zengin yüzde 1'lik kesimden bir kişinin bu seviyeye ulaşmak için emisyonlarını bugüne kıyasla yüzde 97 civarında azaltması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.