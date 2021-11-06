Çarpıcı rapor: Süper zenginler 30 kat fazla zararlı

Raporda iklim krizinin etkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Oxfam’da İklim Politikası Lideri Nafkote Dabi, “Azınlık elit bir kesim, (atmosferi) kirletmek için serbest geçiş hakkına sahip görünüyor. Onların büyük miktardaki emisyonları, dünya çapında aşırı hava koşullarını tetikliyor ve küresel ısınmayı sınırlamada uluslararası hedefi tehlikeye atıyor” dedi. “Yalnızca en zengin yüzde 10’un emisyonları, bizi önümüzdeki 9 yıl içinde kararlaştırılan sınırın ötesine götürebilir” diyen Dabi, “Bu, halihazırda ölümsüz fırtınalar, açlık ve yoksullukla karşı karşıya olan dünyadaki en savunmasız insanlardan bazıları için feci sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.