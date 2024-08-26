Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

Hafta içi antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Ancelotti "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı" diye konuştu.