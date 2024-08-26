2024-08-26 12:05:14 Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…
İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Hafta içi Jude Bellingham'ın sakatlanmasının ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i orta sahada ilk 11'de görevlendirdi. İtalyan teknik adam, karşılaşma sonrası Arda'nın Valladolid maçına ilk 11'de çıkmasını değerlendirdi.