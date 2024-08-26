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Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

2024-08-26 12:05:14
Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Hafta içi Jude Bellingham'ın sakatlanmasının ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i orta sahada ilk 11'de görevlendirdi. İtalyan teknik adam, karşılaşma sonrası Arda'nın Valladolid maçına ilk 11'de çıkmasını değerlendirdi.

#1
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

İspanya La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan Real Madrid 2. haftada sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

#2
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürmesiyle ilgili konuştu.

#3
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

'KARARSIZDIM AMA...'

#4
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

Hafta içi antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Ancelotti "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı" diye konuştu.

#5
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

Tecrübeli teknik direktör maç içinde birçok pozisyonda görev alan Arda'nın Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını

#6
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

'REAL MADRID SEVİYESİNE ULAŞABİLMESİ İÇİN...'

#7
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

Carlo Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedeflediğini" ifade etti.

#8
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

ARDA GÜLER'İN VALLADOLID KARNESİ

#9
Foto - Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

-63 topla buluşma -? pas isabet oranı -1 anahtar pas -3 isabetli şut -7/11 kazanılan ikili mücadele -3 top kazanma

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