2022-02-15 09:41:49 Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatı! Anlık altın fiyatı 15 Şubat 2022
Son dakika altın fiyatları: Altın neden yükseldi? Fed Başkanı James Bullard, pazartesi günü CNBC’ye verdiği bir röportajda Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söyledi. Anlık altın fiyatları Fed başkanının bu açıklaması sonrası yakından takip edilmeye başlandı. Güncel gram altın geçen hafta 800 TL’nin sınırında işlem gördü. Özellikle de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş çığırtkanlığı canlı altın fiyatlarını bir ayda 8 ayın zirvesine taşıdı. Peki güncel altın fiyatı ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyat, çeyrek altın fiyatı, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Şubat 2022 Salı canlı, anlık, güncel altın fiyatı….