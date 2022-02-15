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Ekonomi
15
Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatı! Anlık altın fiyatı 15 Şubat 2022

2022-02-15 09:41:49
Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatı! Anlık altın fiyatı 15 Şubat 2022

Son dakika altın fiyatları: Altın neden yükseldi? Fed Başkanı James Bullard, pazartesi günü CNBC’ye verdiği bir röportajda Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söyledi. Anlık altın fiyatları Fed başkanının bu açıklaması sonrası yakından takip edilmeye başlandı. Güncel gram altın geçen hafta 800 TL’nin sınırında işlem gördü. Özellikle de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş çığırtkanlığı canlı altın fiyatlarını bir ayda 8 ayın zirvesine taşıdı. Peki güncel altın fiyatı ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyat, çeyrek altın fiyatı, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Şubat 2022 Salı canlı, anlık, güncel altın fiyatı….

#1
Foto - Canlı altın fiyatı… Son dakika altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna krizi piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte dolar kurunda bir hayli düşüş söz konusu oldu. 20 Aralıktan bu yana dolar kuru stabil bir şekilde işlem görüyordu. Korona varyantının hızla yayılmasının yanıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlıkları da piyasaları bir hayli tedirgin etti. Güvenli liman olarak bilinen altın, bu süreçti yatırımcıların tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları da oldukça aranır oldu. İşte 15 Şubat 2022 Salı anlık altın fiyatları.

Canlı altın fiyatı… Son dakika altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna krizi piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte dolar kurunda bir hayli düşüş söz konusu oldu. 20 Aralıktan bu yana dolar kuru stabil bir şekilde işlem görüyordu. Korona varyantının hızla yayılmasının yanıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlıkları da piyasaları bir hayli tedirgin etti. Güvenli liman olarak bilinen altın, bu süreçti yatırımcıların tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları da oldukça aranır oldu. İşte 15 Şubat 2022 Salı anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.877,29 TL, 1.877,73 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.877,29 TL, 1.877,73 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 820,62 TL, 824,67 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 820,62 TL, 824,67 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 820,81 TL, 820,97 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 820,81 TL, 820,97 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.313,30 TL, 1.342,29 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.313,30 TL, 1.342,29 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.253,21 TL, 5.352,73 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.253,21 TL, 5.352,73 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.618,40 TL, 2.684,58 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.618,40 TL, 2.684,58 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.253,21 TL, 5.352,73 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.253,21 TL, 5.352,73 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.370,48 TL, 5.504,54 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.370,48 TL, 5.504,54 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 449,55 TL, 541,04 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 449,55 TL, 541,04 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 744,76 TL, 767,94 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 744,76 TL, 767,94 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.294,00 TL, 13.492,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.294,00 TL, 13.492,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,40 TL, 10,42 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,40 TL, 10,42 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,93 TL, 23,94 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,93 TL, 23,94 TL,

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