Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatı! Anlık altın fiyatı 15 Şubat 2022

Canlı altın fiyatı… Son dakika altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna krizi piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte dolar kurunda bir hayli düşüş söz konusu oldu. 20 Aralıktan bu yana dolar kuru stabil bir şekilde işlem görüyordu. Korona varyantının hızla yayılmasının yanıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlıkları da piyasaları bir hayli tedirgin etti. Güvenli liman olarak bilinen altın, bu süreçti yatırımcıların tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları da oldukça aranır oldu. İşte 15 Şubat 2022 Salı anlık altın fiyatları.