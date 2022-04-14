2022-04-14 09:22:38 Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2022 gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın anlık fiyatları:
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, canlı altın piyasasının gözü kulağı Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararında. TCMB nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak olması nedeniyle güncel altın fiyatlarında kıpırdanma söz konusu. Zira bugün altın fiyatları için kritik bir gün olması hasebiyle gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını kaç para, kaç TL? Güncel çeyrek altın fiyatı, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? soruları da yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte 14 Nisan 2022 Perşembe canlı altın fiyatları…