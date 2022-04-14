Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2022 gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın anlık fiyatları:

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB’nin nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak olması dolar kuru ve altın fiyatları açısından oldukça kritik bir gün olduğundan yatırımcılar anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları ile bilezik fiyatları ne kadar olduğunu ya da Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları iner mi çıkar mı? sorusuna cevap arıyor. İşte 14 Nisan 2022 canlı altın fiyatları.