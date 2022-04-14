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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2022 gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın anlık fiyatları:

2022-04-14 09:22:38
Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2022 gram altın çeyrek altın cumhuriyet altın anlık fiyatları:

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, canlı altın piyasasının gözü kulağı Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararında. TCMB nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak olması nedeniyle güncel altın fiyatlarında kıpırdanma söz konusu. Zira bugün altın fiyatları için kritik bir gün olması hasebiyle gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını kaç para, kaç TL? Güncel çeyrek altın fiyatı, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? soruları da yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte 14 Nisan 2022 Perşembe canlı altın fiyatları…

#1
Foto - Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB’nin nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak olması dolar kuru ve altın fiyatları açısından oldukça kritik bir gün olduğundan yatırımcılar anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları ile bilezik fiyatları ne kadar olduğunu ya da Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları iner mi çıkar mı? sorusuna cevap arıyor. İşte 14 Nisan 2022 canlı altın fiyatları.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB’nin nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak olması dolar kuru ve altın fiyatları açısından oldukça kritik bir gün olduğundan yatırımcılar anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları ile bilezik fiyatları ne kadar olduğunu ya da Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları iner mi çıkar mı? sorusuna cevap arıyor. İşte 14 Nisan 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.972,96 TL, 1.973,52 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.972,96 TL, 1.973,52 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 923,80 TL, 926,80 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 923,80 TL, 926,80 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 925,68 TL, 925,90 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 925,68 TL, 925,90 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.481,09 TL, 1.513,85 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.481,09 TL, 1.513,85 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.924,37 TL, 6.036,89 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.924,37 TL, 6.036,89 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.952,93 TL, 3.027,71 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.952,93 TL, 3.027,71 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.924,37 TL, 6.036,89 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.924,37 TL, 6.036,89 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.113,90 TL, 6.266,25 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.113,90 TL, 6.266,25 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,33 TL, 607,42 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,33 TL, 607,42 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,66 TL, 864,96 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,66 TL, 864,96 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.919,00 TL, 15.111,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.919,00 TL, 15.111,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,08 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,08 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,73 TL, 25,75 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,73 TL, 25,75 TL,

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