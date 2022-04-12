Canlı altın fiyatı: gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 12 Nisan 2022 cumhuriyet, yarım altın, ziynet altın, ata altın ve bilezik fiyatları

Canlı altın fiyatları! Haftanın ikinci iş günü olan 12 Nisan Salı gündemi takip edenler bilhassa altın fiyatlarındaki son duruma göz atmakta. Rusya’nın Ukrayna’da yeni bir stratejiye geçmesiyle birlikte savaşın daha da derinleşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını yeniden hoplattı. Altın fiyatlarının yukarı yönlü harekete başlamasıyla birlikte gram altını, çeyrek altını ya da altın alıp satmak isteyenler tarafından altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soruları sorulur oldu. İşte canlı altın fiyatları: anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, ziynet altın, ata altın ve bilezik fiyatları. 12 nisan 2022 altın ne kadar oldu? sorusunun cevabı.