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Ekonomi
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Canlı altın fiyatı: gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 12 Nisan 2022 cumhuriyet, yarım altın, ziynet altın, ata altın ve bilezik fiyatları

2022-04-12 10:03:04
Canlı altın fiyatı: gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 12 Nisan 2022 cumhuriyet, yarım altın, ziynet altın, ata altın ve bilezik fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci günü olan Salı günü piyasalarda nasıl işlem gördüğü merak edilmeye başlandı. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanırkne, 12 Nisan Salı 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları serbest piyasada araştırılıyor. Güncel altın fiyatları ne kadar? somlarının yanında 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' sorularına cevap bulmaya çalışılıyor. Peki, anlık altın ne kadar oldu? Bugün canlı gram altın kaç TL? CANLI Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel, anlık, canlı altın fiyatları 12 Nisan 2022 Salı altında son durum!

#1
Foto - Canlı altın fiyatları! Haftanın ikinci iş günü olan 12 Nisan Salı gündemi takip edenler bilhassa altın fiyatlarındaki son duruma göz atmakta. Rusya’nın Ukrayna’da yeni bir stratejiye geçmesiyle birlikte savaşın daha da derinleşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını yeniden hoplattı. Altın fiyatlarının yukarı yönlü harekete başlamasıyla birlikte gram altını, çeyrek altını ya da altın alıp satmak isteyenler tarafından altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soruları sorulur oldu. İşte canlı altın fiyatları: anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, ziynet altın, ata altın ve bilezik fiyatları. 12 nisan 2022 altın ne kadar oldu? sorusunun cevabı.

Canlı altın fiyatları! Haftanın ikinci iş günü olan 12 Nisan Salı gündemi takip edenler bilhassa altın fiyatlarındaki son duruma göz atmakta. Rusya’nın Ukrayna’da yeni bir stratejiye geçmesiyle birlikte savaşın daha da derinleşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını yeniden hoplattı. Altın fiyatlarının yukarı yönlü harekete başlamasıyla birlikte gram altını, çeyrek altını ya da altın alıp satmak isteyenler tarafından altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soruları sorulur oldu. İşte canlı altın fiyatları: anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, ziynet altın, ata altın ve bilezik fiyatları. 12 nisan 2022 altın ne kadar oldu? sorusunun cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.956,47 TL, 1.956,90 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.956,47 TL, 1.956,90 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 921,66 TL, 923,96 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 921,66 TL, 923,96 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,70 TL, 923,89 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,70 TL, 923,89 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.477,92 TL, 1.510,55 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.477,92 TL, 1.510,55 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.911,66 TL, 6.023,73 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.911,66 TL, 6.023,73 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.946,59 TL, 3.021,10 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.946,59 TL, 3.021,10 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.911,66 TL, 6.023,73 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.911,66 TL, 6.023,73 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.069,28 TL, 6.220,52 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.069,28 TL, 6.220,52 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 506,13 TL, 605,57 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 506,13 TL, 605,57 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,71 TL, 862,26 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,71 TL, 862,26 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.885,00 TL, 15.064,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.885,00 TL, 15.064,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,88 TL, 11,90 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,88 TL, 11,90 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,17 TL, 25,19 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,17 TL, 25,19 TL,

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