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Ekonomi
15
Canlı altın fiyatı… 8 Şubat 2022 bugün gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar?

2022-02-08 09:13:59
Canlı altın fiyatı… 8 Şubat 2022 bugün gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları pamuk ipliğinde. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak edilirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vereceğini söylemesi anlık altın fiyatlarını bir hayli yükseltmeye yetti. Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? oldu? sorusu internet üzerinden arattırılırken, Fed’i mart ayında faiz artıracağını açıklaması mart ayına yaklaşılıyor olması da canlı altın fiyatları araştırılmasında önemli bir etkiye sahip. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları bugünü ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Şubat 2022 Salı canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları… Son dakika altın fiyatı ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar? sorusu altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Dünyayı koronavirüs halen korkutumaya devam ederken, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz de altın piyasasını yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Güncel altın fiyatı artan petrol fiyatlarına bağlı olarak yükselişe geçse de anlık altın fiyatlarının gözü kulağa ABD’den gelecek Rusya açıklamasında. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi. Peki altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? İşte 8 Şubat 2022 güncel altın fiyatları…

Anlık altın fiyatları… Son dakika altın fiyatı ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar? sorusu altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Dünyayı koronavirüs halen korkutumaya devam ederken, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz de altın piyasasını yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Güncel altın fiyatı artan petrol fiyatlarına bağlı olarak yükselişe geçse de anlık altın fiyatlarının gözü kulağa ABD’den gelecek Rusya açıklamasında. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi. Peki altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? İşte 8 Şubat 2022 güncel altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.821,92 TL, 1.822,23 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.821,92 TL, 1.822,23 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 793,74 TL, 804,08 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 793,74 TL, 804,08 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 796,73 TL, 796,87 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 796,73 TL, 796,87 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.274,60 TL, 1.302,67 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.274,60 TL, 1.302,67 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.099,04 TL, 5.195,56 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.099,04 TL, 5.195,56 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.541,55 TL, 2.605,75 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.541,55 TL, 2.605,75 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.099,04 TL, 5.195,56 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.099,04 TL, 5.195,56 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.232,91 TL, 5.365,57 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.232,91 TL, 5.365,57 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,56 TL, 527,72 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,56 TL, 527,72 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,40 TL, 748,48 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,40 TL, 748,48 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.860,00 TL, 13.158,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.860,00 TL, 13.158,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,02 TL, 10,03 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,02 TL, 10,03 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,94 TL, 22,95 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,94 TL, 22,95 TL,

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