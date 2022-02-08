Canlı altın fiyatı… 8 Şubat 2022 bugün gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları pamuk ipliğinde. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak edilirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de piyasaları etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vereceğini söylemesi anlık altın fiyatlarını bir hayli yükseltmeye yetti. Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? oldu? sorusu internet üzerinden arattırılırken, Fed’i mart ayında faiz artıracağını açıklaması mart ayına yaklaşılıyor olması da canlı altın fiyatları araştırılmasında önemli bir etkiye sahip. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları bugünü ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Şubat 2022 Salı canlı altın fiyatları.