Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere önerilerde bulunan Karatay, her evde kaya tuzunun bulunması gerektiğini söyleyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım. Yurt dışında tuz tedavi odaları var. Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur. Canan Karatay yöntemi! ’Sigarayı bırakamıyorum’ diyenler denesin! Her gün 1 çay kaşığı... Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor. İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"