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Sağlık
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Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

2023-09-20 11:20:24
Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Ağzınıza tuz koyup emin! Sigara bırakmaya yardımcı oluyor! Peygamberimiz de yemekten önce mutlaka yaparmış! Cilt sağlığına birebir... Türkiye'nin sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Karatay'ın bu kezki önerisi, sigara bırakmak isteyenler için oldukça ilginç bir alternatif sunuyor.

#1
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere önerilerde bulunan Karatay, her evde kaya tuzunun bulunması gerektiğini söyleyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım. Yurt dışında tuz tedavi odaları var. Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur. Canan Karatay yöntemi! ’Sigarayı bırakamıyorum’ diyenler denesin! Her gün 1 çay kaşığı... Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor. İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"

#2
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Karatay, tuzun uzun yıllar boyunca yanlış anlaşıldığını ve insan vücudunun tuza ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tansiyon konusundaki endişelere rağmen, insan vücudunun tuza ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Karatay, "Tansiyon için korkutuldu. Herkeste tuz fobisi oldu. Hâlbuki insan vücudunun tuza ihtiyacı var. Nasıl ki suya ihtiyaç var tuza da ihtiyaç var. Ama o bildiğimiz su değil tuzlu sudur, mineralli sudur. Bu halit mineraldir. Senelerce dünyada insan vücudunun 1 çay kaşı tuza ihtiyacı vardır der. Ama yurt dışında 1 çay kaşığı bizim tatlı kaşığımıza denk gelir. Yurt dışında çay kaşığı yoktur. Bu senelerce yanlış anlaşıldı." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Tarih boyunca, tuzun hayatımızdaki önemini anlamak, birçok farklı medeniyet ve dönemin perspektifinden değerlendirilmiştir. Antik Roma İmparatorluğu zamanında, Roma askerlerine maaşlarının bir parçası olarak tuz verilirdi. Bu, sadece mutfaklardaki lezzet artırıcı bir malzeme olarak değil, aynı zamanda tuzun özel bir özelliği olan elektromanyetik alanı emebilme yeteneği nedeniyle önemliydi. Tuz, aynı zamanda nükleer santral bacalarının içinde radyasyonu kontrol etmek için kullanıldı.

#4
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Tıpkı Antik Roma döneminde olduğu gibi, tarih boyunca kaya tuzunun kullanımı devam etti. Amerika, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde, tuz odaları sağlık tedavilerinin önemli bir parçası haline geldi. Bu tuz odaları, özellikle nefes darlığı ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkları olan insanlara rahatlama sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca, cilt sağlığını da iyileştiriyor.

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