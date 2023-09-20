2023-09-20 11:20:24 Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış
Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Ağzınıza tuz koyup emin! Sigara bırakmaya yardımcı oluyor! Peygamberimiz de yemekten önce mutlaka yaparmış! Cilt sağlığına birebir... Türkiye'nin sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Karatay'ın bu kezki önerisi, sigara bırakmak isteyenler için oldukça ilginç bir alternatif sunuyor.