Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Peygamberimiz de yemeklerden önce mutlaka yaparmış

Karatay, tuzun uzun yıllar boyunca yanlış anlaşıldığını ve insan vücudunun tuza ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tansiyon konusundaki endişelere rağmen, insan vücudunun tuza ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Karatay, "Tansiyon için korkutuldu. Herkeste tuz fobisi oldu. Hâlbuki insan vücudunun tuza ihtiyacı var. Nasıl ki suya ihtiyaç var tuza da ihtiyaç var. Ama o bildiğimiz su değil tuzlu sudur, mineralli sudur. Bu halit mineraldir. Senelerce dünyada insan vücudunun 1 çay kaşı tuza ihtiyacı vardır der. Ama yurt dışında 1 çay kaşığı bizim tatlı kaşığımıza denk gelir. Yurt dışında çay kaşığı yoktur. Bu senelerce yanlış anlaşıldı." ifadelerine yer verdi.