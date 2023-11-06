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Sağlık
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Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

2023-11-06 13:45:16
Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı ezber bozan açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, gizli ilacını paylaştı. Bunu yiyen ne hasta oluyor ne de halsiz hissediyor. Canan Hoca şifa dolu ilacını paylaştı. Tüm zamanların en iyi ilacı. Tek kaşığı ile hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor. İşte Canan Karatay'ın kışın sıklıkla içtiği o gizli ilacı... Havaların soğumasıyla birlikte grip salgını Türkiye genelinde hızla artışa geçti. Hastalıklardan korunmak isteyenler ise uzmanlardan gelen sağlık önerilerini yakından takip ediyor. Ezber bozan reçeteleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, şifa dolu gizli ilacını açıkladı. Tüm zamanların en iyi ilacı olduğunu belirten Karatay, bol bol tarhana içilmesini önerdi. Tarhana bağışıklık sistemini güçlendirirken hem de hastalıkları önlüyor. Her derde deva! İşte ömre ömür katan tarhananın saymakla bitmeyen faydaları...

#1
Foto - Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

Geleneksel yapımıyla en çok tüketilen çorbaların başında gelen tarhana, oldukça faydalıdır. Anadolu kadınlarının kış aylarında sıklıkla yaptığı tarhana çorbası her derde devadır. Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara karşı direnç gösteren tarhana çorbası tarifini paylaştı. Hazırsanız tarifi sizlerle paylaşalım.

#2
Foto - Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

HASTALIK SAVAR TARHANA ÇORBA TARİFİ MALZEMELER • 1 demet dereotu • 1 demet reyhan • 1 demet fesleğen • 1,5 kilo buğday unu • 500 gr kuru soğan • 500 gr kırmızıbiber • 1 kilo domates • 1 kilo süzme yoğurt • 1 demet maydanoz • 2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu • 1 bağ tarhana otu

#3
Foto - Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

YAPILIŞI 1. Öncelikle soğan ve domates kabuklarını soyun. Biberleri içlerini çıkardıktan sonra yıkayın. Maydanoz, reyhan, fesleğen ve dereotunu da aynı şekilde güzelce yıkayın. 2. Soğan, domates ve biber üçlüsünü küp olacak şekilde büyük büyük doğrayın. Doğradıklarınızı büyük bir tencereye ekleyin. Tarhana otunu da üzerine bütün olacak şekilde koyun. Hepsini kısık ateşte pişirmeye başlayın. 3. Tenceredeki malzemeler piştikten sonra tarhana otunu üst kısımdan alın ve pişen malzemeleri yoğurma kabının içine koyun. Malzemeler soğuduktan sonra un ve süzme yoğurdu üzerine ekleyip yoğurmaya başlayın. 4. Yıkadığınız maydanoz, dereotu, fesleğen ve reyhanı doğrayın ve yoğurmaya başladığınız hamurun içine ekleyin. Hepsinin iyice karışmasını sağlamak için yoğurmaya devam edin. Ardından hazır olan hamurun üstüne un serpin. Bu kez, hamurun üzerini bir bez yardımıyla yoğurmaya devam edin.

#4
Foto - Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

5. Hamura aralıklı olarak un ilavesi yapmanız gerekiyor. Bunun için 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilavesi yeterli. Yoğurma aşamalarından sonra hamur üzerine hamur serpin ve kapatıp bekleyin. 6. 5 günün sonunda hazırladığınız hamurun ekşimesi gerekiyor. Ardından 2 gün daha aynı işlemi tekrarlayın. Bu aşamada hamurunuzu kontrol ederek tuz ile tatlandırmayı unutmayın. Sonrasında kurutma aşamasına geçiş yapabilirsiniz. 7. Tarhananın serin ve kuru bir mekanda muhafaza edilmesi gerekiyor. Uygun olan bölgeye temiz bir çarşaf serdikten sonra hamur parçalarını ayırarak koyun. Koyduğunuz parçaların daha da küçülmesini sağlamak için ufalamaya başlayın. 8. Yaklaşık 2 günün sonunda ufaladığınız hamurlar da kuruyacaktır. Çekilme aşamasına gelen hamuru tercihe bağlı olarak mutfak robotu, veya doğal yöntemlerle daha da küçültebilirsiniz. 9. Ufaladığınız tarhanaların kuruduğuna emin olduktan sonra yine serin bir yerde saklamaya çalışın. Özellikle bez torbalar, tarhananın korunması için çok işlevli olacaktır.

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