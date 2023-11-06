Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle

5. Hamura aralıklı olarak un ilavesi yapmanız gerekiyor. Bunun için 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilavesi yeterli. Yoğurma aşamalarından sonra hamur üzerine hamur serpin ve kapatıp bekleyin. 6. 5 günün sonunda hazırladığınız hamurun ekşimesi gerekiyor. Ardından 2 gün daha aynı işlemi tekrarlayın. Bu aşamada hamurunuzu kontrol ederek tuz ile tatlandırmayı unutmayın. Sonrasında kurutma aşamasına geçiş yapabilirsiniz. 7. Tarhananın serin ve kuru bir mekanda muhafaza edilmesi gerekiyor. Uygun olan bölgeye temiz bir çarşaf serdikten sonra hamur parçalarını ayırarak koyun. Koyduğunuz parçaların daha da küçülmesini sağlamak için ufalamaya başlayın. 8. Yaklaşık 2 günün sonunda ufaladığınız hamurlar da kuruyacaktır. Çekilme aşamasına gelen hamuru tercihe bağlı olarak mutfak robotu, veya doğal yöntemlerle daha da küçültebilirsiniz. 9. Ufaladığınız tarhanaların kuruduğuna emin olduktan sonra yine serin bir yerde saklamaya çalışın. Özellikle bez torbalar, tarhananın korunması için çok işlevli olacaktır.