2023-11-06 13:45:16 Canan Karatay şifa dolu gizli ilacını açıkladı: Tüm zamanların en iyi ilacı! Hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor! Aman Allahım, bu neymiş böyle
Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı ezber bozan açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, gizli ilacını paylaştı. Bunu yiyen ne hasta oluyor ne de halsiz hissediyor. Canan Hoca şifa dolu ilacını paylaştı. Tüm zamanların en iyi ilacı. Tek kaşığı ile hastalıkları önlüyor, ömre ömür katıyor. İşte Canan Karatay'ın kışın sıklıkla içtiği o gizli ilacı... Havaların soğumasıyla birlikte grip salgını Türkiye genelinde hızla artışa geçti. Hastalıklardan korunmak isteyenler ise uzmanlardan gelen sağlık önerilerini yakından takip ediyor. Ezber bozan reçeteleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, şifa dolu gizli ilacını açıkladı. Tüm zamanların en iyi ilacı olduğunu belirten Karatay, bol bol tarhana içilmesini önerdi. Tarhana bağışıklık sistemini güçlendirirken hem de hastalıkları önlüyor. Her derde deva! İşte ömre ömür katan tarhananın saymakla bitmeyen faydaları...