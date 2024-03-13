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Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

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Sağlık
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Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

2024-03-13 14:14:19
Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Milyonlarca kişi iftar saatine hazırlıklarına devam ederken vatandaşların en çok rahatsız olduğu konulardan biri iftardan sonra yaşanan hazımsızlık. Bu tarz durumları yaşamamak için Prof. Dr. Canan Karatay'dan hayat kurtaran tavsiye geldi. İftardan sonra 1 fincan için, tüm dertlerinizden kurtulacaksınız. Her yudumu size şifa olacak. İşte Canan Hoca'nın üstüne basa basa önerdiği o mucizevi içecek...

#1
Foto - Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

Ramazan ayı ile birlikte iftara hazırlık yapan ev hanımları sofraları doldurmaya devam ediyor. Saatlerce aç kalmanın ardından birçok kişi birden bire midesine yükleniyor. Bu durum ise midede şişkinlik ve bazı dertlere yol açmakta.

#2
Foto - Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

Bu tarz durumları yaşamak istemiyorsanız mutlaka iftardan sonra Türk kahvesi için. Prof. Dr. Canan Karatay, hayat kurtaran bir öneride bulundu. İftardan sonra 1 fincan Türk kahvesi için, hazımsızlık ya da ağrınız kalmayacak. İşte Türk kahvesinin saymakla bitmeyen faydaları...

#3
Foto - Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

İftar ve sahurlarda tükettiğiniz besinler oldukça önemlidir. Çoğu kişi iftarda karnını tıka basa dolduruyor ancak bu durumda sonrasında ağır ağrılara neden olabilmekte. Prof. Dr. Canan Karatay ise önemli bir tavsiyede bulundu. Karatay, iftardan sonra 1 fincan Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olacağını ve hazımsızlığı geçireceğini belirtti.

#4
Foto - Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

Karatay'a göre, Türk kahvesi içmek, aynı zamanda sağlığımız için de önemli bir adım.

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