Canan Karatay özel Ramazan tarifini verdi: İftardan sonra bundan için, biiznillah tüm dertlerinizden kurtulun! Her yudumu şifa...

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Milyonlarca kişi iftar saatine hazırlıklarına devam ederken vatandaşların en çok rahatsız olduğu konulardan biri iftardan sonra yaşanan hazımsızlık. Bu tarz durumları yaşamamak için Prof. Dr. Canan Karatay'dan hayat kurtaran tavsiye geldi. İftardan sonra 1 fincan için, tüm dertlerinizden kurtulacaksınız. Her yudumu size şifa olacak. İşte Canan Hoca'nın üstüne basa basa önerdiği o mucizevi içecek...