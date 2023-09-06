Canan Karatay önerdiğinde dalga geçilmişti! Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor! Adeta lezzet patlaması

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI VE ZARARLARI NEDİR? Hayvansal kaynaklardan elde edilen bir yağ türü olarak karşımıza çıkan kuyruk yağı Türk mutfaklarında da sıklıkla kullanılıyor. Sağlık açısından faydalı yanları kadar olumsuz yanları da bulunan kuyruk yağının yararları ve zararları şu şekildedir: KUYRUK YAĞININ FAYDALARI • Enerji Kaynağı: İçerisinde bulundurduğu yüksek orandaki doymuş yağ içeriği ile vücuda enerji sağlamaktadır. • Lezzet ve Tatlının Arttırılması: Yemeklerin lezzetini arttıran kuyruk yağı aroma arttırıcı olarak kullanılır. OLUMSUZ YÖNLERİ • Doymuş Yağ İçeriği: İçerisinde bulunan doymuş yağ içeriği ile kalp sağlığı üzerinde risk oluşturan kuyruk yağı kolesterol seviyesini arttırır. • Kanser Riski: Doymuş yağ içeriği ile kanser türlerini de tetikleyen kuyruk yağı kanser görülme riskini arttırmaktadır. • Kilo Alımı: Yüksek kalorisii bulunan kuyruk yağı aşırı tüketilmesi durumunda kilo alımına neden oluyor. NOT: Sağlık açısından faydaları olduğu kadar zararları da bulunan kuyruk yağının aşırı tüketilmesi vücudu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle dengeli bir beslenme programı oluşturulması gerekiyor.