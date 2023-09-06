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Canan Karatay önerdiğinde dalga geçilmişti! Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor! Adeta lezzet patlaması

2023-09-06 19:05:33
Canan Karatay önerdiğinde dalga geçilmişti! Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor! Adeta lezzet patlaması

Yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Prof. Dr. Canan Karatay’ın o açıklamaları gündem oldu. Bir zamanlar herkes dalga geçiyordu. Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor. Yemeklerde lezzet patlaması yaşatacak. İşte Canan Karatay'ın gizli tarifi… Türk sofralarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan et birçok yemeğin içerisinde de kullanılıyor. Restoranlarda ve lokantalarda da sıklıkla kullanılan et kıyma, kuşbaşı sakatat gibi farklı çeşitleri ile karşımıza çıkmaktadır. Yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıllarda yemeklerin lezzet sırrını açıkladı. Kimsenin dikkate almadı o yöntem şimdilerde her mutfakta uygulanıyor. Kuyruk yağı her lezzetin baş tacı oluyor. İşte Canan Karatay'ın gizli tarifi…

#1
Foto - Canan Karatay önerdiğinde dalga geçilmişti! Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor! Adeta lezzet patlaması

KUYRUK YAĞLI KÖFTE MALZEMELERİ • 1 kg dana döş kıyma • 200 gr çok ince doğranmış veya çekilmiş kuyruk yağı • 1 bayat ekmek içi • 1 su bardağı ince bulgur • 1 demet maydanoz • 4 adet çarliston biber • 5 diş sarımsak • 1 tatlı kaşığı kimyon (silme) • 1 tatlı kaşığı tuz (silme) • 1 tatlı kaşığı karabiber (silme) • 1 çay kaşığı pulbiber • 1 çay kaşığı kekik

#2
Foto - Canan Karatay önerdiğinde dalga geçilmişti! Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor! Adeta lezzet patlaması

KUYRUK YAĞLI KÖFTE NASIL YAPILIR? • Biberleri ince ince doğrayınız. • Kıyma ve yağı iyice harmanladıktan sonra bir kaba koyunuz. • Maydanozları da ince ince doğradıktan sonra kıyma ile karıştırınız. • Bayat ekmekleri avuç içerisinde ufaladıktan sonra malzemeleri birbiriyle karıştırınız. • Bulgur ve rendelenmiş sarımsakları da ekledikten sonra tüm baharatları yoğurmaya başlayınız. • Baharatları kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz . • Yoğurma işlemi ne kadar uzun olursa köftenin lezzeti de o kadar artmaktadır. • Daha sonra köftelere şekil vererek bir saat kadar dolapta dinlendiriniz. • Yağsız tavada hafif ateşte pişirerek ya da mangal yaparak tüketebilirsiniz.

#3
Foto - Canan Karatay önerdiğinde dalga geçilmişti! Şimdi herkes bu yöntemi uyguluyor! Adeta lezzet patlaması

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI VE ZARARLARI NEDİR? Hayvansal kaynaklardan elde edilen bir yağ türü olarak karşımıza çıkan kuyruk yağı Türk mutfaklarında da sıklıkla kullanılıyor. Sağlık açısından faydalı yanları kadar olumsuz yanları da bulunan kuyruk yağının yararları ve zararları şu şekildedir: KUYRUK YAĞININ FAYDALARI • Enerji Kaynağı: İçerisinde bulundurduğu yüksek orandaki doymuş yağ içeriği ile vücuda enerji sağlamaktadır. • Lezzet ve Tatlının Arttırılması: Yemeklerin lezzetini arttıran kuyruk yağı aroma arttırıcı olarak kullanılır. OLUMSUZ YÖNLERİ • Doymuş Yağ İçeriği: İçerisinde bulunan doymuş yağ içeriği ile kalp sağlığı üzerinde risk oluşturan kuyruk yağı kolesterol seviyesini arttırır. • Kanser Riski: Doymuş yağ içeriği ile kanser türlerini de tetikleyen kuyruk yağı kanser görülme riskini arttırmaktadır. • Kilo Alımı: Yüksek kalorisii bulunan kuyruk yağı aşırı tüketilmesi durumunda kilo alımına neden oluyor. NOT: Sağlık açısından faydaları olduğu kadar zararları da bulunan kuyruk yağının aşırı tüketilmesi vücudu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle dengeli bir beslenme programı oluşturulması gerekiyor.

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