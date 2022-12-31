Çanakkale’de büyük keşif! Tam 3300 yıl öncesine ait

"2023 yılındaki kazı planlarımızda, özellikle bu döneme ait yani Troya Savaşı ile ilişkilendirilen döneme ait arkeolojik buluntuların biraz daha gün yüzüne çıkmasını hedefliyoruz. Homeros'un İlyada Destanı'nda da yer alan Troya Savaşı'nın varlığı, 150 yıl aralıksız devam eden kazılarla kabul edildi." dedi. Kazı Heyeti Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Yüzyıllardır bu savaşın nasıl olduğu, olup olmadığı konusunda pek çok tartışma söz konusu. Şunu kesinlikle söylüyoruz, antik dönem tarihçilerinin, Heredot sonrasındaki tarihçilerin de Troya Savaşı'nın olup olmadığı konusunda hiçbir kuşkuları yok. Bizim arkeolojik olarak son 150 yılda yapılan kazılarda, Troya'da böyle bir savaşın ya da savaşların gerçekleşmiş olduğu konusunda kuşku duymuyoruz. Bu ve buna benzer buluntuları, Homeros'un destanında anlattığı Troya Savaşı'nın tarihsel özünü ispatlayacak buluntular olarak yorumlayabiliriz." diye konuştu.