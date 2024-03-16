Çanakkale Savaşı'nın 'cephe gerisi hastanesi'ydi! İşte o hastanenin son hali

Kent müzesinin şehrin kimliğiyle ilgili birçok materyali barındırdığını ifade eden Avcı, "Keşan’ın eğitim, kültür, kronoloji, basın tarihiyle ilgili birçok bilgiye sahip olacağız. Keşan’ın gelenek ve göreneklerinden de bahsediyoruz. Bunun yanında mimarisi var. Neler yapılmış, neler kullanılmış, Keşan’da tarım ve hayvancılık nasılmış, ekonomi nasılmış ve şu anda nasıl turizmle ilgili neler var? Aslında içeride Keşan’ın hikayesini göreceğiz. Açıldığında ilgi görecek mi? Görecek. Çünkü biz 4 yıldır bu ilgiyi test ettik. Henüz açılmamış bir müze olmamıza rağmen çok fazla ziyaretçimiz oldu. Sadece Keşan’dan değil çevre il ve ilçelerden de gelen çok oldu. Açıldıktan sonra da sadece Keşanlıların değil çevre il ve ilçelerdeki öğrencilerin, gençlerin, yaşlıların kısacası herkesin ilgi odağı olacağından çok eminim" diye konuştu.