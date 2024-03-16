Çanakkale Savaşı'nın 'cephe gerisi hastanesi'ydi! İşte o hastanenin son hali

Aslı Avcı, müze bahçesinin de bir donatı alanı haline getirildiğini belirterek, "Son dönemde yapılan müzelerde çok gözetilen bir durum bu. Amaç burada sadece bir müze gezmek değil. Buranın aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim kampüsü olmasını sağlamak. Binamız 7 dönümlük bir bahçenin içerisinde. Burada bir kafe, amfi tiyatro ve peyzaj alanımız var. Kentin tam merkezinde olmak bizim için çok avantajlı. Ayrıca bahçe bir meydan haline dönüştürüldü. Yaşayan bir müze olması için bu alanlara çok gereksinim duyuyoruz. Amacımız sadece müze gezdirmek değil. Burada etkinlikler yapmak, o etkinliklere ev sahipliği yapmak. Sadece müzenin etkinliklerine değil kentteki kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Halkımıza da nefes alacak bir alan yaratarak bahçeyi işlevsel bir hale dönüştüreceğiz. Öğrencilerimizi burada görmek bizi çok memnun edecektir" ifadelerini kullandı.