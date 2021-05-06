Caminin altından geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsünün de Sultan IV. Murad tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek, önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi. Mahmut Er isimli yaşlı vatandaş ise, camiyi IV. Murad’ın yaptırdığını, Zey köyünün tarihi bir yer olduğunu, Adıyaman yerleşim yeri değil iken, Zey’in var olduğunu kaydetti. Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi.