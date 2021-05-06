  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Caminin altından geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor

2021-05-06 17:16:50
Caminin altından geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor

Adıyaman’da Zey Camii’nin altındaki dehlizden akan su görenleri şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - - Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı IV. Murad tarafından yaptırılan Adıyaman’da ki Zey Camii’nin altındaki dehlizden 380 yıldan beri su akıyor. Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinin yer aldığı Adıyaman Merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde Sultan IV. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor. Rivayetlere ve kaynaklara göre, IV. Murad’ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor.

- Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı IV. Murad tarafından yaptırılan Adıyaman’da ki Zey Camii’nin altındaki dehlizden 380 yıldan beri su akıyor. Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinin yer aldığı Adıyaman Merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde Sultan IV. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor. Rivayetlere ve kaynaklara göre, IV. Murad’ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor.

#2
Foto - Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kabaaltı veya kantarma ismi verilen dehliz, yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer. 173 Metrekarelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip, su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor.

Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kabaaltı veya kantarma ismi verilen dehliz, yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer. 173 Metrekarelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip, su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor.

#3
Foto - Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsünün de Sultan IV. Murad tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek, önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi. Mahmut Er isimli yaşlı vatandaş ise, camiyi IV. Murad’ın yaptırdığını, Zey köyünün tarihi bir yer olduğunu, Adıyaman yerleşim yeri değil iken, Zey’in var olduğunu kaydetti. Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi.

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsünün de Sultan IV. Murad tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek, önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi. Mahmut Er isimli yaşlı vatandaş ise, camiyi IV. Murad’ın yaptırdığını, Zey köyünün tarihi bir yer olduğunu, Adıyaman yerleşim yeri değil iken, Zey’in var olduğunu kaydetti. Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi.

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti!
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti! "650 milyon TL'nin hesabını verin!"

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yürüten Mustafa Kemal Çiçek, “3 yılda sorumsuzca harcanan 650 mily..
Meral Akşener yeni ittifakı resmen açıkladı
Siyaset

Meral Akşener yeni ittifakı resmen açıkladı

Yerel seçimlerde HDP ve CHP ile beraber olan İYİ Parti'nin Lideri Meral Akşener, gelecekteki ittifaklara ilişkin bir açıklama yaparak "Muhte..
Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar
Gündem

Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar

MHP ile yaşanan gerilimin ardından uğruna insanların kovulduğu Ebru Baki, hiçbir şey olmamış gibi yayına çıkıp programına devam etti...
Asya ülkesinden elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti
Dünya

Asya ülkesinden elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti

Japonya, düşman radarlarını uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı geliştirecek.
Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in babası Melikşah'a karş..
Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı
Ekonomi

Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay