2022-09-07 07:28:07 Çalışana tamamlayıcı emeklilik geliyor
2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP)göre 6.5 milyon çalışanın tasarruf ettiği otomatik katılım sistemi; çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürülecek. BES’te biriken tasarrufların bir kısmının acil ihtiyaçlar için kullanılması, konut alımı, evlilik, eğitim gibi ihtiyaç duyulacak durumlar için de BES birikimine başvurulması planlanıyor. Yeni düzenlemenin detaylarını Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesine taşıdı...