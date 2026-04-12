Çalışan annelere müjde: 15 Nisan'da devreye giriyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çalışan annelere müjde: 15 Nisan'da devreye giriyor!

Çalışan annelere rahatlatacak analık iznini 24 haftaya çıkartacak düzenlemenin salı günü kabul edilmesi ve 15 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Analık izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngören düzenlemenin kısa sürede yasalaşarak 15 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen analık izninin uzatılmasına yönelik kanun teklifi, genel kurulda karar yeter sayısının bulunamaması nedeniyle ertelendi. Teklif önümüzdeki hafta salı günü görüşülecek.

Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşe yazısında şu bilgilere yer verdi: Genel kurulda görüşmeler başladığında kanun teklifinin tüm maddelerinin görüşülmesi bitene kadar genel kurul çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla salı günü büyük ihtimalle teklif genel kurulda kabul edilecek. Diğer yandan salı günü teklif kabul edildikten sonra Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması sonrası düzenleme en erken 15 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum iznine ayrılacak işçi ve memur kadınlar, 24 haftalık analık izninden yararlanacaklar. Diğer yandan şu an doğumu bekleyen anneler de düzenlemenin en geç iki hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile doğumdan sonra 16 haftalık izinden yararlanacaklar. Ancak şu an evde çocuğuyla birlikte olan ve analık izni bitmek üzere olan yeni annelerin gözü kulağı Meclis'te.

24 HAFTA DETAYI Analık izninin uzaması hali hazırda analık izninde olan kadın çalışanları da ilgilendiriyor. Düzenleme yasalaştığında analık izni devam eden kadınlar uzayan izinden yararlanacak. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce analık izni biten ve işe dönen bir kadın çalışan ise ne yazık ki uzayan izin süresinden yararlanamayacak. Diğer yandan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından bir gün önce izni sona eren kadın çalışan 8 hafta daha çocuğuyla birlikte olabilecek ve izin hakkından yararlanabilecek.

Bir günlük mağduriyetlerin engellenmesi adına bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var. Genel Kurul aşamasında kanun teklifine eklenecek bir geçiş hükmü ile doğumun üzerinden 24 haftalık süre geçmemişse kadın çalışanların eksik kalan süreyi tekrar kullanma hakkı sağlanabilir.

Bu şekilde çocuğun doğum tarihi baz alınmış olur. Doğumdan sonra 24 hafta geçmemişse anne uzayan süreyi kullanabilir./ kaynak: akşam

Yorumlar

ŞEREFLİ TS

Gidin Trabzon SGK daki şirket elamanlığından geçiş yapan hamile arkadaşların çilesini görün hiçbir haklardan yararlanamıyorlar resmen zülüm görüyolar hatta işleriyle tehdit ediliyolar ancak siyasi gücü olanlar haklarını sonuna kadar kullanıyor
