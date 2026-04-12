Çalışan annelere müjde: 15 Nisan'da devreye giriyor!

Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum iznine ayrılacak işçi ve memur kadınlar, 24 haftalık analık izninden yararlanacaklar. Diğer yandan şu an doğumu bekleyen anneler de düzenlemenin en geç iki hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile doğumdan sonra 16 haftalık izinden yararlanacaklar. Ancak şu an evde çocuğuyla birlikte olan ve analık izni bitmek üzere olan yeni annelerin gözü kulağı Meclis'te.