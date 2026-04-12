İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor

Maç tamamen tek kale oynandı. Kante'nin kusursuz oyunu. İşin hem savunma tarafını yaptı hem de hücuma destek verdi. İlk devre Guendouzi de Kante'ye destek verdi ve Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yığdı fakat üretme anlamında pek fazla net pozisyonu yoktu. Olabilecek en iyi senaryolardan biri devreye 1-0 girmekti. İkinci yarı Fenerbahçe, biraz daha kontrollü oyuna geçti. Talisca'nın zeka dolu vuruşu 2, ardından da bir hata 3... Maç zaten bitmiş oldu.” “Ligin artık sonları geliyor. Puan farkı 4, maç fazlasıyla 1'e indi. Oynanmamış maç kazanılmamıştır. Fenerbahçe taraftarı, aradaki puan farkı 1 diye bakıyor. Şunu ben net şekilde gördüm, Fenerbahçe taraftarı da görmüştür: 'Santrfor' diye bağırıyor bu takım. Olmuyor Sidiki Cherif… Geçen hafta kaçırdığı pozisyonların üstüne bugün müsait pozisyonlarda acemice iş yaptı. Özellikleri iyi olan bir futbolcu: Güçlü, defans arkası koşuları iyi yapıyor, bazı yetenekleri var ama... Son vuruş becerisi ve takım oyunu konularında biraz eksik. Fenerbahçe'nin bir forveti olsaydı, kaybedilen puanlar da kaybedilmezdi. Doğru dürüst bir santrfor olsaydı bugün farklı bir senaryodan bahsedebilirdik. Zaten şampiyonluk kaçarsa iş dönecek dolaşacak 'Bu santrforu kim istemedi?' sorusuna gelecek.”