Gündeme oturan o isim hamlesi 'helal olsun' dedirtecek.. Daha imza atalı 1 yıl bile olamamıştı Bir anda yükselmeye başladı! Endonezya'da sıra dışı olay Dünyanın en iyi 15 stoperi belli oldu! Bakın ilk sırada hangi isim var Komşu değil, canavar! 85 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp bileziğini çaldı! Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri... Sinsice baskı yapıyorlar Bakan Uraloğlu'ndan Antalya Havalimanı açıklaması! 3 milyonu geçti Bu nasıl iş böyle: İleri değil geri gidiyor: Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif şoku Doların tahtı sallanıyor! 30 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ta herşey gelecek sezona bağlı! Sergen Yalçın'ın kredisi mukavelesinde yazıyor
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin neden daha fazla puanı olmadığını anlattı.

Foto - İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Foto - İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor

"Asensio'nun olmadığı bir maçta Fenerbahçe'nin hücum anlamında neler yapacağını merak ediyorduk. Bir de Kayserispor gibi işin tamamen savunma tarafını oynayan, çok fazla hücuma çıkmayı düşünmeyen takımlara karşı Fenerbahçe bugüne kadar sürpriz puanlar kaybetti. Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük... Bu gibi takımlar Fenerbahçe'yi ilk gole kadar zorladı. Asensio'nun olmadığı maçta bu gol gecikirse Fenerbahçe adına işler zorlaşabilir mi diye bir düşüncemiz vardı.

Foto - İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor

Maç tamamen tek kale oynandı. Kante'nin kusursuz oyunu. İşin hem savunma tarafını yaptı hem de hücuma destek verdi. İlk devre Guendouzi de Kante'ye destek verdi ve Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yığdı fakat üretme anlamında pek fazla net pozisyonu yoktu. Olabilecek en iyi senaryolardan biri devreye 1-0 girmekti. İkinci yarı Fenerbahçe, biraz daha kontrollü oyuna geçti. Talisca'nın zeka dolu vuruşu 2, ardından da bir hata 3... Maç zaten bitmiş oldu.” “Ligin artık sonları geliyor. Puan farkı 4, maç fazlasıyla 1'e indi. Oynanmamış maç kazanılmamıştır. Fenerbahçe taraftarı, aradaki puan farkı 1 diye bakıyor. Şunu ben net şekilde gördüm, Fenerbahçe taraftarı da görmüştür: 'Santrfor' diye bağırıyor bu takım. Olmuyor Sidiki Cherif… Geçen hafta kaçırdığı pozisyonların üstüne bugün müsait pozisyonlarda acemice iş yaptı. Özellikleri iyi olan bir futbolcu: Güçlü, defans arkası koşuları iyi yapıyor, bazı yetenekleri var ama... Son vuruş becerisi ve takım oyunu konularında biraz eksik. Fenerbahçe'nin bir forveti olsaydı, kaybedilen puanlar da kaybedilmezdi. Doğru dürüst bir santrfor olsaydı bugün farklı bir senaryodan bahsedebilirdik. Zaten şampiyonluk kaçarsa iş dönecek dolaşacak 'Bu santrforu kim istemedi?' sorusuna gelecek.”

Foto - İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de bir futbolcudan ümidi kesti: Olmuyor

“66 tane gol atmış, 'Gol sıkıntım yok' diyebilirsin ama öyle değil. Bazı maçlar var ki santrfora muhtaçsın. Hep örnek veriyorum, Onuachu… Trabzonspor için farklı bir seviye. Bugün yoktu, puan kaybetti. Galatasaray için Osimhen neyse Trabzonspor için Onuachu o. Hadi o kadar olmasın. Shomurodov bile iş yapardı. İyi bir santrforla Fenerbahçe bugün daha farklı konumda olurdu.”

Şener

Takım orta saha diye bağırıyor, gollüķ pas atabilecek kaliteli futbolcu yoksa forvet ne yapsın? Fb kaç orta yapıyor? Kaç tanesi hedefe varıyor? 1-2 metrelik yakın pasları dedeler de verir.
