Buzdolabına girince ölüm saçıyor! Sakın bunu yapmayın

DOMATES Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.