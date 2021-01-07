2021-01-07 16:34:04 Buzdolabına girince ölüm saçıyor! Sakın bunu yapmayın
İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler...
İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler...
TATLILAR Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.
KAHVE Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.
PATATES Emilimi yüksek bir besin olan patates durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığında fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.
SARIMSAK Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.
DOMATES Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.
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