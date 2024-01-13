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Yaşam
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Buz üstünde atlı kızak keyfi

2024-01-13 18:43:47
Buz üstünde atlı kızak keyfi

Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, gölün üzerinde atlı kızak yaparak keyifli anlar yaşadı.

#1
Foto - Buz üstünde atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı. Kar yağışının ardından hava sıcaklığı Ardahan’da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

#2
Foto - Buz üstünde atlı kızak keyfi

Etkili olan soğuklarla birlikte buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı.

#3
Foto - Buz üstünde atlı kızak keyfi

Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.

#4
Foto - Buz üstünde atlı kızak keyfi

Çanakkale'den gelen Öznur Özel, Atlı kızakla tur atmak çok heyecanlı ve çok güzel olduğunu söyledi. Özel, ’’Atlar çok güzeller. En batıdan en doğuya geldik. Ama buralara geldiğimiz için çok mutluyum.

#5
Foto - Buz üstünde atlı kızak keyfi

Gerçekten bu kültürü görüp yaşamak lazım, yemekler çok güzel. Buraların insanları çok misafirperverler. Burası görülmeye değer. Anadolu’da her yerin ayrı bir güzelliği var. Bu güzelliklerden birisi de yüzeyi donan Çıldır Gölü’’ dedi.

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