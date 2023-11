Büyük tehlikenin farkında mısınız? Her 2 kişiden birinin haberi bile yok

Dünya genelinde her 10 yetişkinden 1’nin diyabetli olduğunu ve yaklaşık 450 milyon diyabetli bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gökalp “Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) tahminlerine göre 2040 yılında diyabetli sayısının 650 milyon olması bekleniyor. Ülkemizde 10 yıl önce yapılan çalışmada diyabet oranı yüzde 14 iken günümüzde yetişkinlerde yaklaşık yüzde 20 civarında yani her 5 kişiden 1’inde diyabet görüldüğü düşünülüyor. Bununla beraber ne yazık ki her 2 diyabetli yetişkinden 1’i diyabetli olduğunun farkında değil” diye konuştu. Eskiden diyabetin zengin ülkelerde daha fazla görüldüğünü, günümüzde ise diyabet hastalarının yüzde 75’inin düşük-orta gelirli ülkelerde yaşadığını ve her 6 saniyede 1 kişinin diyabet hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.