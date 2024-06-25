2024-06-25 11:09:11 Büyük sürpriz! Turkcell ünlü şirketin tamamını satın aldı
Türkiye'nin ünlü GSM operatörü şirketi Turkcell, dev bir satın almaya imza attı.
Türkiye'nin ünlü GSM operatörü şirketi Turkcell, dev bir satın almaya imza attı.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., TÖHAŞ aracılığıyla önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin kalan yüzde 33,3 hissesini 5.196.000 TL karşılığında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’den satın aldı.
Yönetim Kurulu, 17 Ağustos 2023 tarihinde bu satın alma kararını aldı. Hisseler, Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca ön alım hakkı kullanılarak satın alındı. Bu satın alımla birlikte Sofra’nın tamamı Turkcell’in oldu. Sofra, yemek kuponları, yemek çekleri, akıllı kartlar ve benzeri hizmetlerde faaliyet gösteriyor.
Satın alma işlemi peşin ödeme yöntemiyle gerçekleşti. Edinim sonrası Sofra’nın sermayesi 600.000 TL olarak belirlendi.
Sofra’nın sermayesinin yüzde 33,3 oranındaki hissesi için beher paya 25,98 TL ödendi.
Konuyla ilgili detayların tamamı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirildi. SPK’ya yapılan bu açıklamada, tüm bilgilerin doğru olduğu ve ilgili kayıtlarla uyumlu olduğu vurgulandı.
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