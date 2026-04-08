Büyük keşif duyuruldu: 2 trilyonluk doğalgaz bulundu
Haber Merkezi

Büyük keşif duyuruldu: 2 trilyonluk doğalgaz bulundu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken büyük bir doğalgaz keşfine imza atıldı. Keşfin büyüklüğünün 2 trilyon fit küp gaz olduğu bildiriliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, İtalyan enerji devi ENI ve Mısır, Doğu Akdeniz'de önemli bir doğalgaz rezervi keşfettiklerini duyurdu. Bu gelişme, İran savaşının enerji ithalat maliyetlerini rekor seviyelere çıkardığı bir dönemde Kahire için kritik bir ekonomik destek potansiyeli taşıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan ve Tahran’ın misillemeleriyle tüm Orta Doğu’ya yayılan savaşın enerji piyasaları üzerindeki baskısı sürüyor.

Çatışmaların küresel enerji fiyatlarını tırmandırdığı bu kritik dönemde, İtalyan enerji devi ENI ve Mısır, Doğu Akdeniz’de stratejik bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Bölgedeki savaş nedeniyle enerji ithalat maliyetleri rekor seviyelere ulaşırken, bu keşfin hem Kahire yönetimi hem de enerji arz güvenliği arayışındaki Avrupa için potansiyel bir "can simidi" olması bekleniyor.

ENI tarafından salı günü yapılan açıklamada, ön değerlendirmelerin, Mısır'ın Akdeniz kıyısı açıklarındaki Temsah sahasında yaklaşık 2 trilyon fit küp gaz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi. Mısır Petrol Bakanlığı'na göre keşfe, 130 milyon varil petrol kondensatı da dahil. Bakanlık, bunun yurtiçi üretimi artırma ve ülkenin ithalat faturasını düşürme yönündeki daha geniş kapsamlı çabaların parçası olduğunu belirtti.

Denise W kuyusunda şimdi test hazırlıkları yapılıyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra ilave kuyular açılacak ve saha devreye alınmadan önce deniz üstü bir üretim platformu inşa edilecek. Denise W 1, Temsah ruhsat sahasında açılmış bir arama kuyusu. Kıyıdan 70 kilometre açıkta, 95 metre su derinliğinde ve mevcut altyapıya 10 kilometreden daha az mesafede yer alıyor. Saha, ENI ile BP'nin ortak girişimi Petrobel aracılığıyla işletiliyor. ENI'nin yüzde 50, BP'nin ise kalan yüzde 50 oranında çalışma payı bulunuyor.

Keşfin zamanlaması son derece kritik. İran savaşının başlamasından bu yana Mısır'ın Katar ve İsrail'den sağladığı doğalgaz akışı ciddi şekilde kesintiye uğradı. Bu durum Kahire'yi bir dizi enerji tasarrufu önlemi almaya zorladı. Bu önlemler arasında ticari işletmelere yönelik sokağa çıkma yasağı, akaryakıt fiyatlarına zam ve kamu harcamalarının kısıtlanması yer alıyor. Başbakan Mustafa Madbuli, geçen ay yaptığı açıklamada, çatışmanın Mısır'ın doğal gaz ithalat faturasını neredeyse üçe katladığını ve aylık tutarın 560 milyon dolardan (515 milyon euro) 1,65 milyar dolara (1,52 milyar euro) çıktığını belirtti.

Keşif, Mısır'ın son büyük deniz sahası atılımını da yeniden gündeme taşıdı. 2015'te Akdeniz'in en büyük sahası olan ve yaklaşık 30 trilyon fit küp rezerv barındırdığı tahmin edilen Zohr sahası, Mısır'ın hem enerji alanında kendi kendine yetebileceği hem de önemli bir ihracatçıya dönüşebileceği yönündeki umutları artırmıştı. O günden bu yana bu hedefler aşağı çekildi. Mısır, Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerden gelen gazı yönlendirmek için sıvılaştırma terminallerini kullanarak kendisini bölgesel bir işleme ve transit merkezi olarak konumlandırma stratejisine yöneldi. Geçen ay ise bu kez karada yeni bir keşif haberi geldi: Mısır ile Apache Corporation, Batı Çölü'nde günde 26 milyon fit küp üretim potansiyeli olan bir saha bulduklarını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Onca sondaj gemisi aldık son senelerde bir türlü yeni gaz, petrol bulamidik. Bir yerlerde eksik birşeyler var gibi. Rabbim devletimizin milletimizin yardımcısı olsun.
