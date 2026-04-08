Büyük keşif duyuruldu: 2 trilyonluk doğalgaz bulundu

Keşif, Mısır'ın son büyük deniz sahası atılımını da yeniden gündeme taşıdı. 2015'te Akdeniz'in en büyük sahası olan ve yaklaşık 30 trilyon fit küp rezerv barındırdığı tahmin edilen Zohr sahası, Mısır'ın hem enerji alanında kendi kendine yetebileceği hem de önemli bir ihracatçıya dönüşebileceği yönündeki umutları artırmıştı. O günden bu yana bu hedefler aşağı çekildi. Mısır, Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerden gelen gazı yönlendirmek için sıvılaştırma terminallerini kullanarak kendisini bölgesel bir işleme ve transit merkezi olarak konumlandırma stratejisine yöneldi. Geçen ay ise bu kez karada yeni bir keşif haberi geldi: Mısır ile Apache Corporation, Batı Çölü'nde günde 26 milyon fit küp üretim potansiyeli olan bir saha bulduklarını duyurdu.