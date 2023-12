14 ülkeden, 24 takım ve 168 bisikletçinin mücadele ettiği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye); Alanya’dan 8 Ekim’de yola çıkarak 8 gün, 8 etapta 1.235,1 kilometre kat ederek 15 Ekim’de İstanbul Sultanahmet’te son buldu. Valiliklerden, emniyet birimlerine, belediyelerden, kaymakamlıklara pek çok kurumun desteği ile yola çıkan Tour Of Türkiye, dev kafilesini gittiği her şehirde katlayarak artırdı. Türkiye güzelliklerinin kalplere taşındığı, dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalar arası mücadelesi, 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlendi.