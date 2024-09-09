Büyük aile platformundan çağrı! Dursun bu hayasızca akın

SOSYOKÜLTÜREL TERÖRE KARŞI Bizler; kendilerini çocuklarına, torunlarına, ailelerimize ve insanlığa karşı sorumlu hisseden ve hiçbir ferdin bir diğerinden üstün olmadığına inanan aileleriz. “Bireysel hak ve özgürlükler” ile “görünürlük” kılıfı altında insanlığın varoluşunu tehdit eden çarpık marjinal yaklaşımlar yerine gerçek, doğru ve güncel akademik bilgiler ışığında bütüncül refah, adalet ve özgürlüğü savunuyoruz. Gerçekleştireceğimiz Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş; - Çocuklarımız üzerinde dijital platformlar aracılığı ile yürütülen zehirli propagandalara, - Geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olan sözde cinsiyet değiştirme olarak belirtilen aslında cinsiyet iptali olan ameliyatlara, - “Bireysel hak ve özgürlükler” maskesi arkasına gizlenen sosyokültürel teröre ve her alanda zehrini yayan bu dayatmaya bir tepki niteliğindedir. Bu minvalde Büyük Aile Platformu olarak; - Gün geçtikçe şiddetini artıran LGBT Propaganda ve Dayatmasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet kavramlarının mevzuatımızdan çıkarılması talebimizi, - Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 18. hedef olarak sürdürülebilir toplum ve devlet için “Sürdürülebilir Ailenin Korunması” hedefinin eklenmesi - Ve İstanbul merkezli Dünya Aile Ajansı’nın oluşturulması önerimizi bir kez daha iletmek üzere 15 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Saraçhane Fatih Anıt Parkı’nda ailelerimizle buluşuyoruz. Bu hayasızca akına dur demek için bütün ailelerimizi anne, baba, çocuk, genç, yaşlı el ele Büyük Aile Buluşması’na davet ediyoruz. LGBT Propagandası ve Dayatması etkisinde ailelerimiz yok olmasın diye, -Propagandayla kandırılan çocuklarımızın cinsiyetleri, cinsiyet değiştirme masalları ile iptal edilmesin diye, -LGBT Propagandasına karşı duran uzmanların mesleki unvanları ellerinden alınmasın diye, -Çocuklarımız çizgi filmlerde, çocuk kitaplarında LGBT Propagandasına maruz kalmasın diye, -Propaganda nedeniyle cinsel kimlik karmaşasına savrulan evlatlarımız, birçok bedensel ve psikolojik problemlerle intihara sürüklenmesin diye, -Cinsiyetsizleştirme ideolojisi sonucunda parklarımız çocuksuz kalmasın diye, -Dijital platformlarda ve sosyal medyada LGBT Propagandası son bulsun diye,