  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Bursa'da işyeri alev alev yandı

2024-06-10 09:53:44
Bursa'da işyeri alev alev yandı

Bursa'da işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#1
Foto - Bursa'da işyeri alev alev yandı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler işyerinin her tarafını sararken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Bursa'da işyeri alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!
Siyaset

Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!

Gittiği camilerde görevli olmadığı halde namaz kıldıran, namazın ardından İmamoğlu propagandası yaparak dini siyasete alet eden Beylikdüzü B..
Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!
Aktüel

Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!

Volvo, Çin'in gümrük vergilerinden kaçınmak için elektrikli araç üretimini Belçika'ya kaydırıyor. The Times, Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye..
Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber
Gündem

Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber

Nur Viral ile uzun süredir canlı yayın programları yapan eski müftü ve yazar Yusuf Kavaklı'dan kötü haber geldi.

Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye'nin katılamaz
Gündem

Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye'nin katılamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, "Türkiye'nin NATO üyesi olarak BRICS'e katılması pek mümkün d..
Belçika'da 3 seçim birlikte yapılıyor
Dünya

Belçika'da 3 seçim birlikte yapılıyor

Belçika’da halk Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve bölge parlamentoları için sandık başına gidiyor.
Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi!
Spor

Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi! "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur"

Fenerbahçeli iş insanı Murat Ülker, seçimin ardından paylaşımda bulundu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23