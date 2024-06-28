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Kültür Sanat
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Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

2024-06-28 10:58:12
Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

Elazığ'ın Nimri Dağı'nda altın çıkarmak için açılan ve sadece cücelerin girebildiği iddia edilen tüneller hala gizemini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bu tüneller görenleri şaşırtıyor.

#1
Foto - Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

Keban ilçesindeki Nimri Dağında bulunan ve sadece cücelerin girebildiği tüneller yıllardır gizemini korumaya devam ediyor. Rivayete göre yıllar önce Ermeniler tarafından açılan bu tünellerde sadece cüceler çalışarak altın çıkarıyordu.

#2
Foto - Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

Kimsesiz çocukların ense köklerine vurularak cüce kalması sağlandığı ve bu şekilde tünellerde çalıştırıldığı rivayeti, kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı. Efsaneyi merak edenler ise Nimri Dağına çıkarak bu tünelleri görmeye geliyor. Bölge halkı bu alanların turizme kazandırılması için çalışma yapılması istiyor.

#3
Foto - Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

''Mağaraların içerisi kollara ayrılıyor'' Rivayet hakkında bilgi veren Fethi Oruç, ''Burada Ermenilerin yaşadığı dönemde birçok tünel açılmış. Bu galerilerin özelliği dar olmalarıdır. Rivayete göre, Ermenilerin yaşadığı dönemde burada altın çıkarılıyormuş. Bu da kulaktan kulağa bizim zamanımıza kadar geldi. En büyük özelliği dediklerine göre burada cüceler çalıştırılıyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o kadarını bilemiyoruz. Bu mağaralar çok geniş bir alana yayılmış durumda. İlginç mağaralar. Bu mağaraların turizme kazandırılması güzel olur. Vatandaşların bu mağaraları gelip görmelerini istiyoruz. Hakikaten çok ilginç efsanelere göre, o dönemlerde kimsesiz çocukların kafataslarına bir işlem yapılıyormuş bundan dolayı da gelişimleri engelleniyormuş. O çocuklar da bundan dolayı maden ocaklarında çalıştırılıyormuş” dedi.

#4
Foto - Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

Duyanların bölgeye giderek görmek istediğini aktaran Oruç, “Bundan önceki yıllarda maden anlamında ekonomik olarak bir şeyler kazanılmış ama bundan sonra da turizme kazandırılabilir. Burada bulunan mağaranın içerisine girdik. İçeri de kollara ayrılıyor.

#5
Foto - Buraya girebilmek için cüce olmak gerekiyor! O dağ yıllardır gizemini koruyor

Bunlar sadece altın damarını takip etmişler. Yukarısında da aynı mağaradan var muhtemelen o kısım da havalandırmasıdır. Dar ve ilginç bir yer. Babalarımızın ve dedelerimizin çalıştığı maden ocaklarından çok farklı bir yer. Buranın içerisinde ise eğilerek bazı yerlerde ise sürünerek hareket ediyorsun” diye konuştu.

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