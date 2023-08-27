Burası Yuhanna İncili’nin yazıldığı yer

Turizm açısından bakıldığında Ayasuluk Kalesi ve St. Jean Anıtı’nın bulunduğu yer bakımından bir şanssızlığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Küçükaltan, “Burası Efes’e yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta. Buraya gelen turlar Efes’e kadar geliyorlar. Fakat Efes’ten buraya gelmiyorlar. Rehberler de buraya yönlendirmiyorlar. Bu maalesef buranın potansiyelinin öne çıkmasını engelliyor. O nedenle buranın çok iyi tanıtılması lazım. Burası gerçekten potansiyel anlamında çok zengin bir bölge. Özellikle Ortodoks aleminde çok önem taşıyan bir yer. Seyahat acenteleri tarafından, turizm camiası tarafından bu bölgenin değerlendirilmesi lazım. Yani buradaki olay sadece Efes’le bitmiyor. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı çok önemli bir yer olarak karşımızda duruyor. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu olarak, mimari restorasyon programı öğrencilerimiz buraya geliyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Hocalar da buradan birikim elde ediyorlar. Biz uygulamayı burada yaptırıyoruz öğrencilere. O nedenle buranın aynı zamanda eğitsel bir boyutu da var. Yani hem turizm açısından, hem kültür açısından, hem eğitim açısından bu bölge çok zengin. Çok dolu bir bölge. Buranın iyi değerlendirilmesi lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığın da buna önem verdiğini biliyorum” diye konuştu.