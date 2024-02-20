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Yaşam
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Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

2024-02-20 15:25:42
Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Yerli ve yabancı turistler son dönemde Erzurum'daki Narman Peribacaları’na ilgi gösteriyor.

#1
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Erzurum'un karla kaplı Narman ilçesindeki peribacalarına gelen ziyaretçiler, beyaz örtü üzerinde atlarını dörtnala koşturup gezinti yaptı.

#2
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer alan ve Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkati çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.

#3
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, bölgede bir süredir etkili olan yağışlar sonrası karla kaplandı.

#4
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği peribacaları, yağan karla kırmızı-beyaz görünüme kavuştu.

#5
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacalarına atlarıyla gelen bazı ziyaretçiler de dikkat çekti.

#6
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

Atlarını kar üzerinde dört nala koşturan vatandaşlar, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.

#7
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

#8
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

#9
Foto - Burası Kapadokya değil! Herkes bu manzaraya koşuyor

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