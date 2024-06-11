Buram buram tarih kokuyor! 13.yüzyıldan günümüze

Fethiye Camii'nin tarihi hakkında bilgi veren Dr. Arkeolog Murat Sav, “Fethiye Camii ilk olarak günümüze ulaşmış haliyle bunu söylüyorum; 1292-1294 yılları arasında dönemin önde gelen devlet adamlarının bir tanesi olarak kabul edebileceğimiz Mihail Glabas Tarkaniotes tarafından yaptırıldı. Bizans temel yapısal prensiplerine uygun bir şekilde inşa edilmiş. Pamakaristos adıyla biliniyor. Bu da ‘çok mutlu' demektir. Eşi Maria tarafından da yapının güney tarafına ilk inşaatından yaklaşık bir 20 yıl kadar sonra pareklezyon mekanı ilave ediliyor. Burası ince, uzun bir mekandır. Önemli bir ritüel mekanı. Zaten yapının çok ön planda olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu mekandır. Yapının cephesinde, içinde ve dışında dolaşan şiirsel bir anlatım bulunuyor. Bunu Maria, Mihail Glabas için yazdırıyor.