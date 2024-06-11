Buram buram tarih kokuyor! 13.yüzyıldan günümüze

Mekanı da zaten eşi için yapıyor. Bunu da o şiirde belirtiyor. Buradaki şiir eşine duyduğu aşkla beraber, dinsel aşkla örtüşen inanılmaz bir şiir konseptinde yazılmış. Bugünkü Fatih Camii'nin olduğu alandaki Havariyyun Kilisesi çok kötü bir durumda olduğu için Fatih Sultan Mehmed tarafından bizzati Patrik Gennadios'un isteği üzerine burası tahsis ediliyor. 1586 yılına kadar da aralıksız Osmanlı döneminde patrikhane olarak kullanılıyor. Burada özel ayrıntılarda var. Mesela bunlardan bir tanesi, camiye dönüştürüldüğü aşamada büyük bir ihtimalle yani 16. yüzyılın sonlarında yapıda ciddi bir onarım yapılıyor. Çünkü ya yangınların bir tanesinde belki de depremlerin bir tanesinde yapı, doğu cephesi özellikle büyük oranda zarar görüyor. Zaten apsis kısmının olduğu yerdeki yıkımdan dolayı olsa gerek günümüze ulaşmış klasik Osmanlı inşaatında yapılmış olan bir mihrap mekanı ekleniyor” ifadelerini kullandı.