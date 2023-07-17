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"Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

2023-07-17 14:04:41
"Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Dünyanın en büyük canlılarından biri olan tarih öncesi megalodon köpek balığının nasıl öldüğüne ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Köpek balığının çok yavaş olması nedeniyle diğer köpek balıkları gibi yiyecek bulamamasından sonra açlıktan öldüğü belirtildi. Uzmanlar aslında bunun dünyaya önemli bir mesaj olduğunu ve canlıların, diğer canlılara kalan yiyecekleri tüketmesi durumunda yok oluşun hızlanacağını dile getirdi.

#1
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Bilim insanları denizlerde var olan canlıların soylarına yönelik bazı araştırmalar yürüterek sonuçlar elde etti. Verilere göre en çok Megalodon köpekbalığının büyük oranda azaldığı görüldü. 

#2
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Çalışmaların devamında bu devasa köpekbalıklarının neden tükendikleri araştırılmaya başlandı. Ortaya çıkan sonuçlar uzmanları da şaşırttı. 

#3
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Bilim insanları, hayvanların yok olmasını diğer köpekbalığı rakiplerinin yiyecek bırakmaması hepsini tüketmesinden dolayı aç kalıp ölmesine bağladı.  Chicago'daki DePaul Üniversitesi'nden baş yazar Profesör Kenshu Shimada şunları söyledi: "Bu, araştırma ekibimin O. megalodon'u av yakalamak için ara sıra daha hızlı yüzen 'ortalama bir yüzücü' olarak görmesine yol açtı." 

#4
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Uzmanlar aslında bunun dünyaya önemli bir mesaj olduğunu ve canlıların, diğer canlılara kalan yiyecekleri tüketmesi durumunda yok oluşun hızlanacağını dile getirdi. 

#5
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Canavar, 23 milyon ila 3,6 milyon yıl önce okyanuslara hakim oldu ve büyük beyaz köpekbalığından üç buçuk kat daha büyüktü - 65 fit uzunluğa ulaştı ve 50 tondan fazla ağırlığa ulaştı. 

#6
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Tırtıklı yedi inçlik dişleri ve tuhaf omurları geriye kalan tek şey. Bir köpekbalığının iskeleti, fosilleşmeden nadiren hayatta kalan kıkırdaktan yapılmıştır.

#7
Foto - "Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Megalodon'un pulları, Japonya'dan daha önce tanımlanmış bir diş setini çevreleyen kaya parçalarının içine gömülmüş olarak tanımlandı. 

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