"Burada dünyaya büyük bir mesaj var" diyerek duyurdular! Şok eden gerçek, sonunda ortaya çıktı

Dünyanın en büyük canlılarından biri olan tarih öncesi megalodon köpek balığının nasıl öldüğüne ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Köpek balığının çok yavaş olması nedeniyle diğer köpek balıkları gibi yiyecek bulamamasından sonra açlıktan öldüğü belirtildi. Uzmanlar aslında bunun dünyaya önemli bir mesaj olduğunu ve canlıların, diğer canlılara kalan yiyecekleri tüketmesi durumunda yok oluşun hızlanacağını dile getirdi.