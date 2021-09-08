Bunu yaparsanız maaşınız yükselecek! Püf noktası çok basit... İşte yapmanız gerekenler

SSK, emeklilikte fazlası vakit daha avantajlı. Bu amaçla genellikle Bağkur'dan SSK'ya geçiliyor. Genellikle 2000 evveli kaydı olan Bağkurlu'ların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor. .Çalıştığınız işyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa ya da kazancınız gerçek üzerinden SGK'ya bildirilmediyse 'hizmet belirleme davası' açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor. Ek işini dahil et Ek işte çalışan çok ve bunların nerdeyse tamamında ikinci iş amacıyla sigortası bulunmuyor. İkinci sigortanın faydasız bulunduğu düşünülür. Ama oluşturulan ek iş amacıyla sigorta primi ödendiğinde, SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor. 2.000 lira brüt ücretle çalışan şahıs, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL'lik bir iş yapıyorsa bu, bireyin alacağı emekli aylığını 'yüzde 50 oranında artıracak' manasına gelir. 500 lira kazançla ek iş yapıyorsa, aynı bireyin aylığı 'yüzde 25 artacak' manasına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK'ya bildirilmesi durumunda mümkün. .