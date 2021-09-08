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Ekonomi
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Bunu yaparsanız maaşınız yükselecek! Püf noktası çok basit... İşte yapmanız gerekenler

2021-09-08 09:47:56
Bunu yaparsanız maaşınız yükselecek! Püf noktası çok basit... İşte yapmanız gerekenler

Milyonlarca çalışan en çok ne vakit emekli olacağını ve emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Bu bağlamda birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise tespit etmek sizin elinizde. İşte emekli maaşını artırmanın püf noktaları. Doğum yapan kadın, askerlik yapan erkek ve yurtdışında bulunanlar amacıyla borçlanma hakkı var. Borçlanma yapar iken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir vakitı borçlanma imkanınız varsa kesinlikle bunu değerlendirin. .

#1
Foto - Aylık hesaplanırken evvelce 2000 evveli çalışmalara bakılıyor. Bu devreye ait çalışmalar değerlendirilirken yalnızca prim ve kazanç değil, yaş da aylığı tesirliyor. Kadınlar amacıyla 50, erkekler amacıyla 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir sene', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar..

Aylık hesaplanırken evvelce 2000 evveli çalışmalara bakılıyor. Bu devreye ait çalışmalar değerlendirilirken yalnızca prim ve kazanç değil, yaş da aylığı tesirliyor. Kadınlar amacıyla 50, erkekler amacıyla 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir sene', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar..

#2
Foto - SSK, emeklilikte fazlası vakit daha avantajlı. Bu amaçla genellikle Bağkur'dan SSK'ya geçiliyor. Genellikle 2000 evveli kaydı olan Bağkurlu'ların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor. .Çalıştığınız işyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa ya da kazancınız gerçek üzerinden SGK'ya bildirilmediyse 'hizmet belirleme davası' açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor. Ek işini dahil et Ek işte çalışan çok ve bunların nerdeyse tamamında ikinci iş amacıyla sigortası bulunmuyor. İkinci sigortanın faydasız bulunduğu düşünülür. Ama oluşturulan ek iş amacıyla sigorta primi ödendiğinde, SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor. 2.000 lira brüt ücretle çalışan şahıs, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL'lik bir iş yapıyorsa bu, bireyin alacağı emekli aylığını 'yüzde 50 oranında artıracak' manasına gelir. 500 lira kazançla ek iş yapıyorsa, aynı bireyin aylığı 'yüzde 25 artacak' manasına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK'ya bildirilmesi durumunda mümkün. .

SSK, emeklilikte fazlası vakit daha avantajlı. Bu amaçla genellikle Bağkur'dan SSK'ya geçiliyor. Genellikle 2000 evveli kaydı olan Bağkurlu'ların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor. .Çalıştığınız işyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa ya da kazancınız gerçek üzerinden SGK'ya bildirilmediyse 'hizmet belirleme davası' açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor. Ek işini dahil et Ek işte çalışan çok ve bunların nerdeyse tamamında ikinci iş amacıyla sigortası bulunmuyor. İkinci sigortanın faydasız bulunduğu düşünülür. Ama oluşturulan ek iş amacıyla sigorta primi ödendiğinde, SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor. 2.000 lira brüt ücretle çalışan şahıs, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL'lik bir iş yapıyorsa bu, bireyin alacağı emekli aylığını 'yüzde 50 oranında artıracak' manasına gelir. 500 lira kazançla ek iş yapıyorsa, aynı bireyin aylığı 'yüzde 25 artacak' manasına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK'ya bildirilmesi durumunda mümkün. .

#3
Foto - Emeklilik müracaatı yapar iken doldurulan 'tahsis formu'ndaki bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken, aylık bağlama oranını yükseltici tesir yapacaktır. .

Emeklilik müracaatı yapar iken doldurulan 'tahsis formu'ndaki bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken, aylık bağlama oranını yükseltici tesir yapacaktır. .

#4
Foto - Aylık kazancınız emekli maaşını belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla ilk evvelce gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Hem de derli toplu nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı gibi) bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

Aylık kazancınız emekli maaşını belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla ilk evvelce gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Hem de derli toplu nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı gibi) bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

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