2023-10-21 12:53:39 Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak
Haşmet Babaoğlu, Hamas'a iki, Netanyahu'ya bir laf çakıp işin içinden sıyrılmaya çalışan zevatın çakallığını köşesine taşıdı. “Behey uyanık! Bırak bu yalandan kızıyormuş, çok öfkeliymiş ağızlarını!.. Netanyahu orada zaten bunun için var... Sizler bütün pisliği ona yükleyin, bu arada ‘Filistin sorunu’ denen şeyin aslında ‘İsrail sorunu’ olduğu gözden kaçsın, bütün Filistin'in 75 yıldır resmen işgal altında olduğu unutulsun diye…” ifadelerini kullanan Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: