Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Behey uyanık! Bırak bu yalandan kızıyormuş, çok öfkeliymiş ağızlarını!.. Netanyahu orada zaten bunun için var... Sizler bütün pisliği ona yükleyin, bu arada "Filistin sorunu" denen şeyin aslında "İsrail sorunu" olduğu gözden kaçsın, bütün Filistin'in 75 yıldır resmen işgal altında olduğu unutulsun diye... Küreselcilerin günahları kadar sevmedikleri Netanyahu'ya nasıl bir "pis iş" ihalesi verdiklerini ve daha sonra onu ıskartaya çıkartacaklarını sokaktaki yeni yetme çocuklar bile biliyor...