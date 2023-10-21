  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

20 yıl önce tarlaya ekti, şimdi çuvalla para kazanıyor! Şu işe bakın! Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor

Az önce duyuruldu! Ünlü oyuncu, hayatını kaybetti

Bunu tüketen depoları fullüyor! Anne sütünü bile artırıyor! Mucizevi bir şey! Allah’ın şu işine bakın

O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Hangisi hakiki zeytinyağı? Uzman olmaya gerek yok! Gerçeğini bu basit formülle şıp diye anlayacaksınız

Şok eden gelişme! Ünlü şarkıcının koruması, İsrail ordusuna katılmak için işten ayrıldı

Tarih belli oldu! Herkes şaşkın! Bu araçlar trafikten men edilecek! Geri sayım başladı

Starbucks’tan skandal “Filistin” kararı! Buraya adımını atan, “Müslümanım” demesin! Hakikaten büyük rezalet
Medya
8
Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

2023-10-21 12:53:39
Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Haşmet Babaoğlu, Hamas'a iki, Netanyahu'ya bir laf çakıp işin içinden sıyrılmaya çalışan zevatın çakallığını köşesine taşıdı. “Behey uyanık! Bırak bu yalandan kızıyormuş, çok öfkeliymiş ağızlarını!.. Netanyahu orada zaten bunun için var... Sizler bütün pisliği ona yükleyin, bu arada ‘Filistin sorunu’ denen şeyin aslında ‘İsrail sorunu’ olduğu gözden kaçsın, bütün Filistin'in 75 yıldır resmen işgal altında olduğu unutulsun diye…” ifadelerini kullanan Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

“Nevzuhur Youtube fenomenleri...  Sosyal gazcılar...  "Ne o ne bu"cu yorumcular...  Çocuklarına enternasyonal isim koyunca bankalardan kolay kredi alacağını sanan şabalaklar...  Anglosakson elçiliklerinin yerli acenteleri...  Laf olsun, torba dolsuncular...  Hepsi kolayını buldu! 

#2
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Hamas'a iki, Netanyahu'ya bir laf çak...  Hele üstüne bir de "Netanyahu yeni Hitler'dir" dedin mi, tamamdır!  Olup bitenleri bir anda çözmüş oluyor ve işine gücüne devam ediyorsun.

#3
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Behey uyanık! Bırak bu yalandan kızıyormuş, çok öfkeliymiş ağızlarını!.. Netanyahu orada zaten bunun için var... Sizler bütün pisliği ona yükleyin, bu arada "Filistin sorunu" denen şeyin aslında "İsrail sorunu" olduğu gözden kaçsın, bütün Filistin'in 75 yıldır resmen işgal altında olduğu unutulsun diye... Küreselcilerin günahları kadar sevmedikleri Netanyahu'ya nasıl bir "pis iş" ihalesi verdiklerini ve daha sonra onu ıskartaya çıkartacaklarını sokaktaki yeni yetme çocuklar bile biliyor...

#4
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Ne olacak? İşin sonunda Netanyahu elleri kanlı katil olarak günahları üstlenecek, işgalci İsrail tertemiz mi kalacak sanıyorsun? Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar... Sırtını da Anglosakson elçilikleri sıvazlar. Hepsi o kadar!

#5
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Hem söyleyin bana... Netanyahu Hitler de, mesela "kasap" lakaplı Ariel Şaron neydi? 1982 yılında tamamına yakını kadın ve çocuklardan oluşan 3 binden fazla Filistinliyi mülteci kampında kıstırıp katleden Şaron'a ne diyeceksiniz? Yahu, iki haftadır her platformda Netanyahu'yu eleştiren eski başbakanlardan Ehud Barak, bir taraftan da kendi zamanında ne çok Filistinliyi öldürdüğünü söyleyerek övünmüyor mu?

#6
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

"Yeni Hitler, şöyle Hitler, böyle Hitler" benzetmelerinin havası var, biliyorum.  Ama anlık duyguların tatmini ve öfke yatıştırması dışında meseleyi anlamaya hiçbir katkısı yok.  Tersine, hem tarihi hem de bugünü iyice bulandırıyorsunuz.”

#7
Foto - Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Dışişleri Bakanlığından İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Akla zarar açıklamalar geldi
Dünya

Dışişleri Bakanlığından İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Akla zarar açıklamalar geldi

ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, "Hiçbir İsra..
Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti
Gündem

Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti

Filistin meselesindeki duruşuyla takdir toplayan şarkıcı Sinan Akçıl, binlerce Filistinli sivilin katili Binyamin Netanyahu'nun oğluna attığ..
Almanya'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!
Ekonomi

Almanya'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk-Alman iş insanlarına dezenflasyona geçiş sürecine dair sunum yaptı. Alman-Türk Ticaret ve San..
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor
Gündem

Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir yayında Filistin ve İsrail arasındaki gerilimi değerlendirdi.
Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!
Dünya

Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!

Suudi Arabistan Prensi Turki bin Faysal siyonist rejimin Gazze'ye yönelik soykırıma ilişkin skandal ifadeler kullandı. Suudi prens katliamda..
21 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23