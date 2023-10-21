2023-10-21 13:14:40 Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz
Mehmet Metiner, İsrail’in işgalini ve vahşetini konuşacağımız bir günde dikkatleri HAMAS üzerine çeken ve HAMAS için malum merkezlerde üretilmiş dezenformasyonu suret-i haktan görünerek Türk milletinin üzerine boca eden birtakım çevrelere ateş püskürdü. “ABD-İsrail aklının HAMAS için ürettiklerini bizim ülkemizde ve en kötüsü kendi televizyon ekranlarımızda suret-i haktan görünerek tedavüle sokanlar, bilerek veya bilmeyerek o üst akla hizmet ediyorlar demektir” ifadelerini kullanan Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: