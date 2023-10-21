Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

İsrail’e yönelik Türkiye’de ve dünyada başlayan demokratik tepkiler için de bu “rasyonel akıl” sahiplerinin dediği şu: “Bunlar sonuç alıcı şeyler değil. Lüzumsuz çabalar.” İsrail vahşetine görünürde karşı çıkan ama “rasyonel akıl” gibi afili söylemlerin arkasına geçip “Ama HAMAS” deyip son tahlilde dökülen kanların müsebbibi olarak HAMAS’ı hedef tahtasına oturtan bu akıl sahipleri, bence İsrail vahşetini kurnaz bir biçimde haklılaştıran bir yerde duruyorlar. Onca lafazanlıkların sonunda bize dedikleri şu: “Filistinliler ne yaparlarsa yapsınlar boş. Sonuç değişmez. Silahlı direniş yöntemleri de sadece daha çok kaybettirir. Sizin de burada İsrail eleştirileriniz boş, protestolarınız da. Hiç biri çözüme katkı sağlamaz. Tek çözüm, ABD’nin ikna edilmesidir. ABD ikna edilmediği sürece her şey sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.” “Rasyonel akıl” adına müthiş(!) bir analiz değil mi bu?