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Medya
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Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

2023-10-21 13:14:40
Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

Mehmet Metiner, İsrail’in işgalini ve vahşetini konuşacağımız bir günde dikkatleri HAMAS üzerine çeken ve HAMAS için malum merkezlerde üretilmiş dezenformasyonu suret-i haktan görünerek Türk milletinin üzerine boca eden birtakım çevrelere ateş püskürdü. “ABD-İsrail aklının HAMAS için ürettiklerini bizim ülkemizde ve en kötüsü kendi televizyon ekranlarımızda suret-i haktan görünerek tedavüle sokanlar, bilerek veya bilmeyerek o üst akla hizmet ediyorlar demektir” ifadelerini kullanan Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

“Suret-i haktan görünen birilerinin dediği şu: “İsrail’i yenemezsiniz. HAMAS’ın İsrail’e yönelik saldırıları Gazze halkına daha ağır bedeller olarak geri dönüyor. HAMAS zaten bir İsrail projesi. HAMAS İran planı doğrultusunda hareket ediyor. İran’ın niyeti belli. Sadece Filistin halkı değil, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası kaybedecekleri bir savaşın içine çekilmek isteniyor.” Hızlarını alamayıp ekliyorlar: “Rasyonel akıl gerekli. İsrail’le çatışmak veya İsrail’e başkaldırmak çözüm değil. Bu yıllardan beri yapılıp da daha çok kan dökülmesine sebebiyet veren bir yöntem. İşin gerçeği şu: ABD ikna edilmeden bu sorun çözülmez.”

#2
Foto - Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

İsrail’e yönelik Türkiye’de ve dünyada başlayan demokratik tepkiler için de bu “rasyonel akıl” sahiplerinin dediği şu: “Bunlar sonuç alıcı şeyler değil. Lüzumsuz çabalar.” İsrail vahşetine görünürde karşı çıkan ama “rasyonel akıl” gibi afili söylemlerin arkasına geçip “Ama HAMAS” deyip son tahlilde dökülen kanların müsebbibi olarak HAMAS’ı hedef tahtasına oturtan bu akıl sahipleri, bence İsrail vahşetini kurnaz bir biçimde haklılaştıran bir yerde duruyorlar. Onca lafazanlıkların sonunda bize dedikleri şu: “Filistinliler ne yaparlarsa yapsınlar boş. Sonuç değişmez. Silahlı direniş yöntemleri de sadece daha çok kaybettirir. Sizin de burada İsrail eleştirileriniz boş, protestolarınız da. Hiç biri çözüme katkı sağlamaz. Tek çözüm, ABD’nin ikna edilmesidir. ABD ikna edilmediği sürece her şey sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.” “Rasyonel akıl” adına müthiş(!) bir analiz değil mi bu?

#3
Foto - Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

İsrail’in bir şey yapmasına gerek yok. Direniş ruhunu öldürmek veya ebedi köleliğe razı etmek için içimizden birilerine bunu söyletmeleri büyük bir başarı. Hem HAMAS İran güdümlü bir terör örgütü olarak lanse edilip mevcut katliamın müsebbibi olarak gönüllerde mahkûm edilir, hem İsrail’in yenilmezliği miti gönüllere yerleştirilir, hem İsrail’in yaptığı vahşet zımnen meşrulaştırılmış olur, hem de çözümün yegane adresi olarak ABD gösterilerek ABD’ye rağmen değil ABD’yle birlikte yol yürümenin gerekli olduğu inancı beyinlere zerk edilmiş olur! Bu büyük bir başarı değil de nedir? Sizce ABD-İsrail bloku başkaca ne ister ki?

#4
Foto - Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

(…) İsrail’in işgalini ve vahşetini konuşacağımız bir günde dikkatleri HAMAS üzerine çekmek ve HAMAS için malum merkezlerde üretilmiş dezenformasyonu suret-i haktan görünerek Türk milletinin üzerine boca etmek, sorarım size, hangi akla veya kime hizmettir? HAMAS’ın El-Fetih hareketini bölmek için İsrail tarafından desteklenip palazlandırıldığı iddiası, yani HAMAS’ın bir İsrail projesi olduğu iddiası, FKÖ çevrelerinin bilerek yaydığı bir iddiadır. HAMAS’ın terörist olduğu iddiası da ABD-İsrail odaklı malûm çevrelerin tedavüle soktuğu bir iddiadır. Tıpkı AK Parti’nin Milli Görüş hareketini bölmek için ABD tarafından desteklenen bir proje olduğu iddiası gibi. AK Parti’nin “Siyasal İslamcı” olduğu iddiası gibi. AK Parti ve Erdoğan liderliği için üretilen dezenformasyonun merkezi neresi ise HAMAS’a yönelik dezenformasyon merkezi de aynısıdır, bilesiniz.

#5
Foto - Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

Erdoğan’ın “One Minute” çıkışından sonra ne tür dezenformasyonlarla itibarsızlaştırılmak istendiğine hepimiz tanık olmadık mı? Hâlâ ABD’nin başını çektiği Batı blokuna boyun eğmediği için ne tür iddia ve ithamlarla karşı karşıya kaldığı hepimizin malumu değil midir? Diyeceğim o ki ABD-İsrail aklının HAMAS için ürettiklerini bizim ülkemizde ve en kötüsü kendi televizyon ekranlarımızda suret-i haktan görünerek tedavüle sokanlar, bilerek veya bilmeyerek o üst akla hizmet ediyorlar demektir. Televizyonlarımızın yöneticileri bu konuda daha bir özenli ve dikkatli olmalıdırlar. (…)”

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