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Otomotiv
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Bugüne kadar üretilen en hızlı MG! 435 HP’lik MG4 Electric XPOWER Türkiye’de!

2023-10-21 14:37:18
Bugüne kadar üretilen en hızlı MG! 435 HP’lik MG4 Electric XPOWER Türkiye’de!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden SAIC bünyesinde yer alan köklü İngiliz otomobil markası MG’nin ürettiği en hızlı seri üretim otomobil olan MG4 Electric XPOWER Türkiye’ye geldi.

#1
Foto - Bugüne kadar üretilen en hızlı MG! 435 HP’lik MG4 Electric XPOWER Türkiye’de!

İngiltere’nin en köklü ve saygın otomobil markalarından MG (Morris Garages), tamamen elektrikli modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunun ülkemizde teslimatlarına başlıyor. Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de de 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlarla, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle satılmaya başlayan, 320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını alan yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Bu değerlerle, pazardaki en güçlü ve hızlı süpersporlar arasına yerleşen MG4 XPOWER, bu performans deneyimini 2.299.000 TL satış fiyatı ile kullanıcılara sunuyor. Henüz ülkemize ulaşmadan premium süperspor otomobilleri yarışlarda geride bıraktığı videolarla büyük bir hayran kitlesi elde eden MG4 XPOWER, sadece kendine özel mat yeşil rengiyle de dikkatlari üzerine çekiyor. 18 inç alaşım spor jantları, özel renk fren kaliperleri ve siyah tavanı ile ortaya çıkan şık tasarımı, performansını destekleyen aerodinamik dizaynı ile uyum sağlıyor.

#2
Foto - Bugüne kadar üretilen en hızlı MG! 435 HP’lik MG4 Electric XPOWER Türkiye’de!

Sınıfında fark yaratan tarzıyla, Nisan-Eylül 2023 arasında 1.545 adet satışla Türkiye’de de dikkat çeken MG4 Electric, yeni versiyonuyla otomotiv pazarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yarış otomobilleri ile ün yapan MG’nin yüksek performanslı otomobil pazarına merakla beklenen dönüşünü simgeleyen MG4 XPOWER, pek çok özelliğiyle yeni bir kilometre taşı oluyor. Geleneksel ve gürütülü yüksek performanslı modellere çevre dostu ve sessiz bir sürüş alternatifi oluşturan MG4 Electric XPOWER, yüksek performans arayışı içinde olan kullanıcılara hitap ediyor. XPOWER ayrıca ödüllü MG4 ailesinin modern teknoloji ve donanım özelliklerinin yanı sıra EuroNcap’ten aldığı 5 yıldız sayesinde hız tutukusunu en güvenli haliyle sunuyor.

#3
Foto - Bugüne kadar üretilen en hızlı MG! 435 HP’lik MG4 Electric XPOWER Türkiye’de!

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip. Gelişmiş güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı modellere rakip bir performans sunuyor. Ayrıca gücü etkin bir şekilde dağıtmak ve virajda sürücü katılımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş yeni teknolojik güncellemeler içeriyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor. Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor. Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip. Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor. Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi. Yüzde 25 oranında sertleştirilen süspansiyon sistemiyle de mevcut MG4 modellerinin beğenilen sürüş özellikleri yüksek performansa uyum sağlayabiliyor. MG’nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti. Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini sadece 33,9 metrede gerçekleştiriyor. Bu fren performansında hava kanallı 345 mm’lik diskler kadar, yuvarlanma verimliliğinden ödün vermeden muhteşem tutunma seviyeleri sunan yeni Bridgestone Turanza lastiklerin de payı var.

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