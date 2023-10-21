Bugüne kadar üretilen en hızlı MG! 435 HP’lik MG4 Electric XPOWER Türkiye’de!

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip. Gelişmiş güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı modellere rakip bir performans sunuyor. Ayrıca gücü etkin bir şekilde dağıtmak ve virajda sürücü katılımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş yeni teknolojik güncellemeler içeriyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor. Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor. Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip. Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor. Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi. Yüzde 25 oranında sertleştirilen süspansiyon sistemiyle de mevcut MG4 modellerinin beğenilen sürüş özellikleri yüksek performansa uyum sağlayabiliyor. MG’nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti. Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini sadece 33,9 metrede gerçekleştiriyor. Bu fren performansında hava kanallı 345 mm’lik diskler kadar, yuvarlanma verimliliğinden ödün vermeden muhteşem tutunma seviyeleri sunan yeni Bridgestone Turanza lastiklerin de payı var.