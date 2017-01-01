Bugüne kadar 400'den fazla can aldı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışmasının ardından gözler raylı taşımacılığın ne kadar güvenli olduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Ülkemizde bugüne kadar meydana gelen önemli tren kazaları şunlar:
7 Ekim 1945: Erzincan Bağıştan’da 2 yolcu treni çarpıştı, 40 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.
9 Ekim 1948: Ankara’da bir yolcu treni raydan çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.
17 Mayıs 1952: Niğde, Ulukışla’da yolcu treni raydan çıktı, 31 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
29 Ekim 1957: İstanbul Yarımburgaz’da 2 yolcu treni çarpıştı, 95 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı.
30 Nisan 1961: İstanbul Kartal Cevizli’de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.
31 Ekim 1972: Konya’dan İstanbul’a giden bir yolcu treni Eskişehir’de bir yük treniyle çarpıştı. 38 yolcu hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
5 Ocak 1979: Ankara, Esenkent’te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi’yle çarpıştı, 20 kişi hayatını kaybederken, 136 kişi yaralandı.
9 Ocak 1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı, 32 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.
3 Mayıs 1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti
7 Haziran 1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti
11 Ağustos 2004: İstanbul - Adapazarı seferini yapan Adapazarı Ekspresi ve Ankara - İstanbul seferini yapan Başkent Ekspresi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Tavşancıl mevkiinde saat 16:51'de kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 88 kişi yaralandı.
8 Temmuz 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi de yaralandı.
13 Aralık 2018: Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 9 kişinin hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.